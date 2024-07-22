Киевлянин требует через суд от воинской части свыше 150 тысяч гривен компенсации.

Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv

В Киеве мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, его автомобиль получил повреждения. Он указывал, что виновником аварии является военнослужащий. Поэтому гражданин требовал взыскать с воинской части, где служит, компенсацию в размере 152 353 гривен.

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда Киева, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

21 февраля 2023 года в 21:00 в Киеве на проспекте Победы, 139 произошло ДТП с участием транспортного средства Nissan под управлением военного и транспортного средства Citroen, принадлежащего на праве собственности мужчине. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Постановлением Святошинского районного суда Киева от 27 апреля 2023 года другого гражданина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На момент ДТП его гражданско-правовая ответственность не была застрахована в соответствии с полисом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Постановлением Правления Национального банка установлены размеры страховых сумм (максимальный размер выплат) по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:

до 160 тысяч гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 тысяч гривен);

до 320 тысяч гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составила 260 тысяч гривен).

26 мая 2023 года МТСБУ произвело регламентную выплату в максимально предусмотренном размере 160 тысяч гривен. Для определения размера материального ущерба, причиненного киевлянину в связи с повреждением автомобиля Citroen, ему пришлось обратиться в TOB "Клевер Эксперт" и заключить договор о проведении оценки.

Во исполнение указанного договора TOB "Клевер Эксперт" 9 марта 2023 составили "Отчет об оценке стоимости материального ущерба причиненного владельцу колесного транспортного средства, согласно которому размер стоимости восстановительного ремонта составляет 1 026 143 гривен, а рыночная стоимость ТС составляет 358 053 гривен.

ООО "Клевер Эксперт" года составило отчет об оценке стоимости транспортного средства с учетом аварий повреждений. Согласно указанному отчету, рыночная стоимость автомобиля Citroen после ДТП составляет 45 700 гривен. Следовательно, гражданину как владельцу автомобиля Citroen должен быть возмещен материальный ущерб в размере 312 353 гривен, что соответствует разнице стоимостью транспортного средства до ДТП — 358 053 гривен и стоимостью авто после ДТП — 45 700 гривен.

При оформлении протокола об административном правонарушении в отношении другого гражданина сотрудники полиции зафиксировали принадлежность транспортного средства Nissan — воинской части Министерства обороны Украины, что прямо указано в протоколе административное правонарушение. Кроме того, факт его прохождения военной службы дополнительно устанавливается сведениями, указанными в составленном протоколе полицейскими во время оформления ДТП, а именно в графе "место работы" указано — военнослужащий.

Также он в своих объяснениях отмечает, что является военнослужащим на контракте ВСУ и на момент совершения ДТП он направлялся на место дислокации выполнения боевого задания.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска. Им не доказано надлежащими доказательствами пребывания другого гражданина в трудовых отношениях с воинской частью и, выполняя свои трудовые обязанности, он совершил аварию.

"Учитывая, что на момент совершения ДТП гражданин не состоял в трудовых, служебных отношениях с воинской частью, а транспортное средство под его управлением не принадлежало воинской части, воинская часть не может нести ответственности в виде возмещения за его действия. Предъявление иска к ненадлежащему ответчика является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении", — говорится в решении суда.

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