Киянин виростив найбільше яблуко вагою понад 1,2 кг

Юрій Кожемʼякін. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

У Києві чоловік виростив найбільше в Україні яблуко та встановив рекорд. Йдеться про 63-річного Юрія Кожемʼякіна.

Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

Найбільше яблуко в Україні

За професією Юрій Кожемʼякін є ветлікарем, а за захопленням — садівником. Серед десяти трирічних яблунь, які він висадив у своєму саду, був один "важковаговик" французької селекції. Йдеться про сорт "Джумбо Помм".

Яблуко, яке виростив Юрій Кожемʼякін. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

"Цікаво, що на саджанці під час цвітіння спершу завʼязалося три плоди, але залишився лише один. Головний козир цього сорту — великі плоди. Юрію вдалося виростити не просто велетня, а яблуко-гіганта вагою 1 кг 281 г. Обхват плода — 50 см!" — зазначила Вєтрова.

Аби гілка дерева витримала вагу яблука, довелося використовувати підв’язки та ставити підпори.

Найбільше яблуко в Україні. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

Яблуко. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

Рекорд киянин присвятив своєму дідусеві та бабусі, які з дитинства привили йому любов до садівництва.

Вєтрова додала, що рекорд "Найбільше в Україні яблуко" офіційно внесений до Національного Реєстру Рекордів в категорію "Жива природа".

Допис Вєтровой. Фото: скриншот

