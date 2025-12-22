Киянин виростив найбільше яблуко вагою понад 1,2 кг

Киянин виростив величезне яблуко та став рекордсменом — фото
У Києві чоловік виростив найбільше в Україні яблуко та встановив рекорд. Йдеться про 63-річного Юрія Кожемʼякіна.
Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.
Найбільше яблуко в Україні
За професією Юрій Кожемʼякін є ветлікарем, а за захопленням — садівником. Серед десяти трирічних яблунь, які він висадив у своєму саду, був один "важковаговик" французької селекції. Йдеться про сорт "Джумбо Помм".
"Цікаво, що на саджанці під час цвітіння спершу завʼязалося три плоди, але залишився лише один. Головний козир цього сорту — великі плоди. Юрію вдалося виростити не просто велетня, а яблуко-гіганта вагою 1 кг 281 г. Обхват плода — 50 см!" — зазначила Вєтрова.
Аби гілка дерева витримала вагу яблука, довелося використовувати підв’язки та ставити підпори.
Рекорд киянин присвятив своєму дідусеві та бабусі, які з дитинства привили йому любов до садівництва.
Вєтрова додала, що рекорд "Найбільше в Україні яблуко" офіційно внесений до Національного Реєстру Рекордів в категорію "Жива природа".
