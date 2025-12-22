Відео
Киянин виростив величезне яблуко та став рекордсменом — фото

Киянин виростив величезне яблуко та став рекордсменом — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 07:58
Киянин виростив найбільше яблуко вагою понад 1,2 кг
Юрій Кожемʼякін. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

У Києві чоловік виростив найбільше в Україні яблуко та встановив рекорд. Йдеться про 63-річного Юрія Кожемʼякіна.

Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

Читайте також:

Найбільше яблуко в Україні

За професією Юрій Кожемʼякін є ветлікарем, а за захопленням — садівником. Серед десяти трирічних яблунь, які він висадив у своєму саду, був один "важковаговик" французької селекції. Йдеться про сорт "Джумбо Помм".

Найбільше яблуко в Україні
Яблуко, яке виростив Юрій Кожемʼякін. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025 

"Цікаво, що на саджанці під час цвітіння спершу завʼязалося три плоди, але залишився лише один. Головний козир цього сорту — великі плоди. Юрію вдалося виростити не просто велетня, а яблуко-гіганта вагою 1 кг 281 г. Обхват плода — 50 см!" — зазначила Вєтрова.

Аби гілка дерева витримала вагу яблука, довелося використовувати підв’язки та ставити підпори.

Киянин виростив найбільше яблуко в Україні
Найбільше яблуко в Україні. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025 
Рекорд найбільше яблуко в Україні
Яблуко. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025 

Рекорд киянин присвятив своєму дідусеві та бабусі, які з дитинства привили йому любов до садівництва.

Вєтрова додала, що рекорд "Найбільше в Україні яблуко" офіційно внесений до Національного Реєстру Рекордів в категорію "Жива природа".

Допис Вєтровой. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці встановили новий рекорд під час фіналу пісенного конкурсу Дитяче Євробачення-2025, який відбувся 13 грудня.

Раніше фахівцям Drone Pro Hub вдалося офіційно задокументувати швидкість дрона у 603,47 км/год. Таким чином він побив попередній неофіційний рекорд серед швидкісних квадрокоптерів.

Київ українці рекорд садоводи яблука садівництво
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
