Главная Киев Киевлянин вырастил огромное яблоко и стал рекордсменом — фото

Киевлянин вырастил огромное яблоко и стал рекордсменом — фото

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 07:58
Киевлянин вырастил самое большое яблоко весом более 1,2 кг
Юрий Кожемякин. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

В Киеве мужчина вырастил самое большое в Украине яблоко и установил рекорд. Речь идет о 63-летнем Юрии Кожемякине.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

Читайте также:

Самое большое яблоко в Украине

По профессии Юрий Кожемякин является ветврачом, а по увлечению — садоводом. Среди десяти трехлетних яблонь, которые он высадил в своем саду, был один "тяжеловес" французской селекции. Речь идет о сорте "Джумбо Помм".

Найбільше яблуко в Україні
Яблоко, которое вырастил Юрий Кожемякин. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

"Интересно, что на саженце во время цветения сначала завязалось три плода, но остался только один. Главный козырь этого сорта — крупные плоды. Юрию удалось вырастить не просто великана, а яблоко-гиганта весом 1 кг 281 г. Обхват плода — 50 см! " — отметила Ветрова.

Чтобы ветка дерева выдержала вес яблока, пришлось использовать подвязки и ставить подпорки.

Киянин виростив найбільше яблуко в Україні
Самое большое яблоко в Украине. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025
Рекорд найбільше яблуко в Україні
Яблоко. Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

Рекорд киевлянин посвятил своему дедушке и бабушке, которые с детства привили ему любовь к садоводству.

Ветрова добавила, что рекорд "Самое большое в Украине яблоко" официально внесен в Национальный Реестр Рекордов в категорию "Живая природа".

Пост Ветровой. Фото: скриншот

Напомним, украинцы установили новый рекорд во время финала песенного конкурса Детское Евровидение-2025, который состоялся 13 декабря.

Ранее специалистам Drone Pro Hub удалось официально задокументировать скорость дрона в 603,47 км/ч. Таким образом он побил предыдущий неофициальный рекорд среди скоростных квадрокоптеров.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
