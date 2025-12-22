Киевлянин вырастил самое большое яблоко весом более 1,2 кг

Киевлянин вырастил огромное яблоко и стал рекордсменом — фото
В Киеве мужчина вырастил самое большое в Украине яблоко и установил рекорд. Речь идет о 63-летнем Юрии Кожемякине.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.
Самое большое яблоко в Украине
По профессии Юрий Кожемякин является ветврачом, а по увлечению — садоводом. Среди десяти трехлетних яблонь, которые он высадил в своем саду, был один "тяжеловес" французской селекции. Речь идет о сорте "Джумбо Помм".
"Интересно, что на саженце во время цветения сначала завязалось три плода, но остался только один. Главный козырь этого сорта — крупные плоды. Юрию удалось вырастить не просто великана, а яблоко-гиганта весом 1 кг 281 г. Обхват плода — 50 см! " — отметила Ветрова.
Чтобы ветка дерева выдержала вес яблока, пришлось использовать подвязки и ставить подпорки.
Рекорд киевлянин посвятил своему дедушке и бабушке, которые с детства привили ему любовь к садоводству.
Ветрова добавила, что рекорд "Самое большое в Украине яблоко" официально внесен в Национальный Реестр Рекордов в категорию "Живая природа".
