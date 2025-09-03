Вкусив поліцейського під час перевірки документів — у Києві новий скандал

Перевірка документів на вулиці. Ілюстративне фото: vgoru.org

У Києві чоловік вкусив поліцейського, коли він разом з представниками територіального центру комплектування здійснювали оповіщення громадян. Його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП 3 вересня.

Напад на правоохоронця в Києві

У ТЦК розповіли, що 2 вересня правоохоронці та працівники ТЦК зупинили чоловіка у Києві для перевірки військово-облікових документів. В процесі з'ясувалося, що він перебуває в розшуку.

"Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. Надалі була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку. Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка доставили до районного ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, 9 серпня у Миколаєві чоловік побився з ТЦК. У конфлікт довелося втрутитися працівникам поліції.

Водночас 7 серпня група людей розтрощила авто ТЦК у Ковельському районі на Волині. Місцеві не хотіли показувати документи.