Укусил полицейского во время проверки документов — в Киеве новый скандал

Проверка документов на улице. Иллюстративное фото: vgoru.org

В Киеве мужчина укусил полицейского, когда он вместе с представителями территориального центра комплектования осуществляли оповещение граждан. Его доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП 3 сентября.

Нападение на правоохранителя в Киеве

В ТЦК рассказали, что 2 сентября правоохранители и работники ТЦК остановили мужчину в Киеве для проверки военно-учетных документов. В процессе выяснилось, что он находится в розыске.

"Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно. В дальнейшем была попытка успокоить гражданина, но в ответ гражданин укусил работника полиции за руку. После этого полицией было принято решение надеть наручники на нарушителя. Для уменьшения риска нанести вред гражданину работник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в районный ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Скриншот сообщения ТЦК

Напомним, 9 августа в Николаеве мужчина подрался с ТЦК. В конфликт пришлось вмешаться работникам полиции.

В то же время 7 августа группа людей разбила авто ТЦК в Ковельском районе на Волыни. Местные не хотели показывать документы.