У Києві судили організатора шахрайської схеми через Instagram — заманював людей фейковими виплатами

Киянина судили за фейкові виплати в Instagram — як дурив людей
Шахрай полював на гроші українців під виглядом благодійників і знімав тисячі гривень з карток. Суд Києва виніс чоловікові суворий вирок, адже він вже мав кримінальне минуле за майнові злочини.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Деталі справи
За своєю схемою засуджений та його раніше вже засуджений подільник працювали через Instagram. У 2023 році зловмисник запустив рекламну кампанію. Легенда була привабливою: міжнародна благодійна організація нібито роздає фінансову допомогу всім українцям.
Люди вірили. Вони бачили оголошення і хотіли отримати гроші. Але замість офіційного сайту фонду посилання вело на підроблену сторінку.
Механізм крадіжки був миттєвим: жертва переходила за посиланням та вводила дані банківської картки. Людина думала, що це для зарахування коштів, а насправді ж віддавала ключі від свого рахунку злочинцям.
Шахраї одразу заходили в чужий онлайн-банкінг. Рахунки спустошувались під нуль. Прокурори навели конкретний приклад: одна жінка через цю схему втратила 60 тисяч гривень.
Рішення суду
Слідство з'ясувало, що засуджений — досвідчений злочинець. Він неодноразово сидів за майнові злочини. Цього разу суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу (шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу систем) і призначив 11 років ув'язнення.
Спільник фігуранта свій вирок отримав раніше. Тепер за ґрати відправився й організатор схеми.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі суддя допомагав шахраям відбирати чужі квартири.
Також ми писали, що на Одещині юристка вигадала шахрайську схему.
Читайте Новини.LIVE!