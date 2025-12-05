Відео
Головна Київ Киянина судили за фейкові виплати в Instagram — як дурив людей

Киянина судили за фейкові виплати в Instagram — як дурив людей

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 03:32
У Києві судили організатора шахрайської схеми через Instagram — заманював людей фейковими виплатами
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Шахрай полював на гроші українців під виглядом благодійників і знімав тисячі гривень з карток. Суд Києва виніс чоловікові суворий вирок, адже він вже мав кримінальне минуле за майнові злочини.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

За своєю схемою засуджений та його раніше вже засуджений подільник працювали через Instagram. У 2023 році зловмисник запустив рекламну кампанію. Легенда була привабливою: міжнародна благодійна організація нібито роздає фінансову допомогу всім українцям.

Люди вірили. Вони бачили оголошення і хотіли отримати гроші. Але замість офіційного сайту фонду посилання вело на підроблену сторінку.

Механізм крадіжки був миттєвим: жертва переходила за посиланням та вводила дані банківської картки. Людина думала, що це для зарахування коштів, а насправді ж віддавала ключі від свого рахунку злочинцям.

Шахраї одразу заходили в чужий онлайн-банкінг. Рахунки спустошувались під нуль. Прокурори навели конкретний приклад: одна жінка через цю схему втратила 60 тисяч гривень.

Рішення суду

Слідство з'ясувало, що засуджений — досвідчений злочинець. Він неодноразово сидів за майнові злочини. Цього разу суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу (шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу систем) і призначив 11 років ув'язнення.

Спільник фігуранта свій вирок отримав раніше. Тепер за ґрати відправився й організатор схеми.





Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
