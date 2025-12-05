В Киеве судили организатора мошеннической схемы через Instagram — заманивал людей фейковыми выплатами

Киевлянина судили за мошенничество в Instagram — в чем был обман
Мошенник охотился на деньги украинцев под видом благотворителей и снимал тысячи гривен с карточек. Суд Киева вынес мужчине суровый приговор, ведь он уже имел уголовное прошлое за имущественные преступления.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Детали дела
По своей схеме осужденный и его ранее уже осужденный подельник работали через Instagram. В 2023 году злоумышленник запустил рекламную кампанию. Легенда была привлекательной: международная благотворительная организация якобы раздает финансовую помощь всем украинцам.
Люди верили. Они видели объявление и хотели получить деньги. Но вместо официального сайта фонда ссылка вела на поддельную страницу.
Механизм кражи был мгновенным: жертва переходила по ссылке и вводила данные банковской карты. Человек думал, что это для зачисления средств, а на самом деле отдавал ключи от своего счета преступникам.
Мошенники сразу заходили в чужой онлайн-банкинг. Счета опустошались под ноль. Прокуроры привели конкретный пример: одна женщина из-за этой схемы потеряла 60 тысяч гривен.
Решение суда
Следствие выяснило, что осужденный — опытный преступник. Он неоднократно сидел за имущественные преступления. На этот раз суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса (мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу систем) и назначил 11 лет заключения.
Сообщник фигуранта свой приговор получил ранее. Теперь за решетку отправился и организатор схемы.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе судья помогал мошенникам отбирать чужие квартиры.
Также мы писали, что в Одесской области юристка придумала мошенническую схему.
Читайте Новини.LIVE!