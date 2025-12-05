Видео
Україна
Видео

Киевлянина судили за мошенничество в Instagram — в чем был обман

Киевлянина судили за мошенничество в Instagram — в чем был обман

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 03:32
В Киеве судили организатора мошеннической схемы через Instagram — заманивал людей фейковыми выплатами
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Мошенник охотился на деньги украинцев под видом благотворителей и снимал тысячи гривен с карточек. Суд Киева вынес мужчине суровый приговор, ведь он уже имел уголовное прошлое за имущественные преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Детали дела

Детали дела

По своей схеме осужденный и его ранее уже осужденный подельник работали через Instagram. В 2023 году злоумышленник запустил рекламную кампанию. Легенда была привлекательной: международная благотворительная организация якобы раздает финансовую помощь всем украинцам.

Люди верили. Они видели объявление и хотели получить деньги. Но вместо официального сайта фонда ссылка вела на поддельную страницу.

Механизм кражи был мгновенным: жертва переходила по ссылке и вводила данные банковской карты. Человек думал, что это для зачисления средств, а на самом деле отдавал ключи от своего счета преступникам.

Мошенники сразу заходили в чужой онлайн-банкинг. Счета опустошались под ноль. Прокуроры привели конкретный пример: одна женщина из-за этой схемы потеряла 60 тысяч гривен.

Решение суда

Следствие выяснило, что осужденный — опытный преступник. Он неоднократно сидел за имущественные преступления. На этот раз суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса (мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу систем) и назначил 11 лет заключения.

Сообщник фигуранта свой приговор получил ранее. Теперь за решетку отправился и организатор схемы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судья помогал мошенникам отбирать чужие квартиры.

Также мы писали, что в Одесской области юристка придумала мошенническую схему.

Киев суд выплаты Instagram мошенничество судебные решения мошенники
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
