У Києві засудили чоловіка за підпал військового авто за завданням з Telegram

Згоріле авто. Фото ілюстративне архівне: Нацполіція

У Києві суд визнав винним мешканця Слов’янська у підпалі транспортного засобу ЗСУ на замовлення через месенджер Telegram. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Також він має компенсувати державі витрати на судові експертизи у розмірі понад 10 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Чоловік погодився підпалити машину військових за тисячу доларів

Обвинувачений, як свідчать матеріали слідства, погодився на пропозицію аноніма в Telegram здійснити підпал армійських автомобілів за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів. Злочинець повідомив про свою готовність до виконання завдання і отримав детальні інструкції. Його дії координувалися представником акаунту Telegram, який, ймовірно, пов'язаний з Росією.

16 серпня 2024 року чоловік підпалив на вулиці Кирилівській автомобіль Mercedes Sprinter, що належав військовим. Палій використав саморобну горючу суміш з мастила і гасу. Він сфотографував пошкодження і надіслав знімки "замовнику" через Telegram, аби підтвердити виконання завдання і отримати оплату.

Експертиза підтвердила, що пожежа сталася внаслідок підпалу. Суд врахував щире зізнання обвинуваченого, який повністю визнав свою провину, однак відзначив, що у справі відсутні пом’якшувальні або обтяжуючі обставини.

Пошкоджений транспортний засіб повернуто власнику, інші речові докази залишено в матеріалах справи.

Нагадаємо, на Харківщині судили прикордонника, який відмовився вирушати на бойову позицію.

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