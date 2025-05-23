В Киеве осудили мужчину за поджог военного авто по заданию из Telegram

Киевлянина судили за поджог авто ВСУ по указанию спецслужб России
В Киеве суд признал виновным жителя Славянска в поджоге транспортного средства ВСУ по заказу через мессенджер Telegram. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он должен компенсировать государству расходы на судебные экспертизы в размере более 10 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.
Мужчина согласился поджечь машину военных за тысячу долларов
Обвиняемый, как свидетельствуют материалы следствия, согласился на предложение анонима в Telegram осуществить поджог армейских автомобилей за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов. Преступник сообщил о своей готовности к выполнению задания и получил подробные инструкции. Его действия координировались представителем аккаунта Telegram, который, вероятно, связан с Россией.
16 августа 2024 года мужчина поджег на улице Кирилловской автомобиль Mercedes Sprinter, принадлежавший военным. Поджигатель использовал самодельную горючую смесь из масла и керосина. Он сфотографировал повреждения и отправил снимки "заказчику" через Telegram, чтобы подтвердить выполнение задания и получить оплату.
Экспертиза подтвердила, что пожар произошел в результате поджога. Суд учел чистосердечное признание обвиняемого, который полностью признал свою вину, однако отметил, что в деле отсутствуют смягчающие или отягчающие обстоятельства.
Поврежденное транспортное средство возвращено владельцу, другие вещественные доказательства оставлены в материалах дела.
Напомним, на Харьковщине судили пограничника, который отказался отправляться на боевую позицию.
А в Харькове судили работника ТЦК, который брал взятки с мужчин, которые не хотели мобилизоваться.
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