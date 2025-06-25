У Києві чоловіка засудили за вбивство собаки на очах дитини

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Дніпровському районі столиці суд оголосив вирок 31-річному киянину, визнаному винним у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Чоловіка, який уже мав судимості, засуджено до семи років і шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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За матеріалами справи, обвинувачений проживав разом зі співмешканкою, двома її дітьми та їхньою спільною 11-місячною донькою. Одного дня він привів додому безпритульну собаку на ім’я Мілка. Згодом він почав виганяти тварину з квартири до під’їзду та бив її ногами. Тримаючи на руках малолітню дитину, чоловік зіштовхнув собаку зі сходів, а після падіння ще кілька разів ударив тварину.

Собака померла внаслідок отриманих травм, а саме множинних ушкоджень внутрішніх органів, переломів і критичної втрати крові. Це підтверджено результатами експертиз. Щобільше знущання чоловіка над твариною записали камери відеоспостереження.

Увага! Відео містить сцени жорстокого поводження з тваринами!

Під час судового розгляду обвинувачений провину не визнав. Він підтвердив, що скинув тварину зі сходів, але заперечував, що саме його дії призвели до смерті собаки, звинувачуючи інших осіб. Проте його слова були спростовані доказами, отриманими в ході досудового розслідування.

До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. Розслідування проводили слідчі Дніпровського управління поліції.

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