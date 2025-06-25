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Главная Киев Киевлянина судили за жестокое убийство бездомного животного

Киевлянина судили за жестокое убийство бездомного животного

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Дата публикации 25 июня 2025 09:35
В Киеве мужчину осудили за убийство собаки на глазах ребенка
Судейский молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти Мужчина жестоко убил собаку

В Днепровском районе столицы суд огласил приговор 31-летнему киевлянину, признанному виновным в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели. Мужчина, который уже имел судимости, приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Мужчина жестоко убил собаку

По материалам дела, обвиняемый проживал вместе с сожительницей, двумя ее детьми и их общей 11-месячной дочерью. Однажды он привел домой бездомную собаку по имени Милка. Впоследствии он начал выгонять животное из квартиры в подъезд и бил его ногами. Держа на руках малолетнего ребенка, мужчина столкнул собаку с лестницы, а после падения еще несколько раз ударил животное.

Собака умерла в результате полученных травм, а именно множественных повреждений внутренних органов, переломов и критической потери крови. Это подтверждено результатами экспертиз. Более того, издевательства мужчины над животным записали камеры видеонаблюдения.

Внимание! Видео содержит сцены жестокого обращения с животными!

Во время судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. Он подтвердил, что сбросил животное с лестницы, но отрицал, что именно его действия привели к смерти собаки, обвиняя других лиц. Однако его слова были опровергнуты доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей. Расследование проводили следователи Днепровского управления полиции.

Напомним, недавно в Одессе арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве 7-летней девочки.

Также в Одесской области суд огласил приговор мужчине, который угрожал родственникам гранатой.

Киев суд издевательства собака бездомные животные судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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