Суд Києва визнав чоловіка винним у незаконному поводженні зі зброєю

Судовий процес. Фото: Freepik

Деснянський районний суд Києва виніс вирок у справі про незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Обвинувачений, який є мешканецем Білої Церкви, отримав три роки позбавлення волі, але був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікувала на Опендатабот.

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Чоловік купив автомат у невстановленої особи

Суд встановив, що чоловік у невстановлений час і місці придбав автомат АК-74 калібру 5,45x39 мм та 349 патронів у невстановленої особи. Зброя та боєприпаси не перебували на обліку у військових частинах або територіальній обороні. За версією слідства, обвинувачений міг отримати її незаконним шляхом через підставних осіб.

Він зберігав зброю у своєму будинку в Києві, не маючи на неї дозволу. 25 березня 2022 року під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили автомат і боєприпаси.

Свідки, допитані в суді, підтвердили факти незаконного зберігання зброї. Один із свідків заявив, що обвинувачений отримав зброю у добровольчому формуванні, яке діяло в Дарницькому районі Києва. Він зазначив, що автомат та боєприпаси були передані підставним особам, які пізніше виїхали з України.

Колишній колега обвинуваченого розповів, що під час повномасштабного вторгнення Росії обвинувачений звертався до територіального центру комплектування та територіальної оборони, але офіційно не був зарахований. Однак він міг отримати зброю там без належного оформлення документів.

Попри заперечення обвинуваченого, суд визнав його винним у незаконному зберіганні зброї. Враховуючи, що чоловік раніше не судимий та не мав інших правопорушень, суд вирішив звільнити його від реального відбування покарання та призначив випробувальний термін у два роки.

Вилучену зброю та боєприпаси суд постановив передати на потреби Збройних Сил України.

Обвинувачений також зобов’язаний періодично з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання та сплатити на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 2 059 гривень.

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