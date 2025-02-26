Суд Киева признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием

Судебный процесс. Фото: Freepik

Деснянский районный суд Киева вынес приговор по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвиняемый, который является жителем Белой Церкви, получил три года лишения свободы, но был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовала на Опендатабот.

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Суд установил, что мужчина в неустановленное время и месте приобрел автомат АК-74 калибра 5,45x39 мм и 349 патронов у неустановленного лица. Оружие и боеприпасы не находились на учете в воинских частях или территориальной обороне. По версии следствия, обвиняемый мог получить его незаконным путем через подставных лиц.

Он хранил оружие в своем доме в Киеве, не имея на него разрешения. 25 марта 2022 года во время санкционированного обыска правоохранители изъяли автомат и боеприпасы.

Свидетели, допрошенные в суде, подтвердили факты незаконного хранения оружия. Один из свидетелей заявил, что обвиняемый получил оружие в добровольческом формировании, которое действовало в Дарницком районе Киева. Он отметил, что автомат и боеприпасы были переданы подставным лицам, которые позже выехали из Украины.

Бывший коллега обвиняемого рассказал, что во время полномасштабного вторжения России обвиняемый обращался в территориальный центр комплектования и территориальной обороны, но официально не был зачислен. Однако он мог получить оружие там без надлежащего оформления документов.

Несмотря на возражения обвиняемого, суд признал его виновным в незаконном хранении оружия. Учитывая, что мужчина ранее не судим и не имел других правонарушений, суд решил освободить его от реального отбывания наказания и назначил испытательный срок в два года.

Изъятое оружие и боеприпасы суд постановил передать на нужды Вооруженных Сил Украины.

Обвиняемый также обязан периодически появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства и оплатить в пользу государства расходы на привлечение эксперта в сумме 2 059 гривен.

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