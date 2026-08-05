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Головна Київ Киянина засудили за ухилення, незважаючи на бронювання

Киянина засудили за ухилення, незважаючи на бронювання

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 03:32
Суд у Києві засудив затриманого чоловіка до п’яти років ув’язнення за ухилення від служби
Затримання та вирок суду. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Оболонському районному суді Києва винесли вирок чоловікові у справі про ухилення від призову під час мобілізації. Його визнали винним і призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Під час розгляду справи обвинувачений посилався на проблеми зі здоров’ям, сімейні обставини та отримане пізніше бронювання.

Однак суд дійшов висновку, що ці обставини не виключають кримінальної відповідальності за вчинене раніше діяння, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Чому суд відхилив доводи обвинуваченого

Як випливає з матеріалів справи, у січні 2023 року чоловік самостійно прибув до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Після цього йому видали мобілізаційне розпорядження та повістку на відправлення до військової частини, однак він відмовився отримувати документи. Представники ТЦК оформили відповідний акт у присутності свідків.

Під час судового процесу обвинувачений стверджував, що в день вручення повістки звернувся до психіатра, а згодом отримав офіційне бронювання після працевлаштування на підприємство. Також він посилався на хворобу родичів та необхідність догляду за сім’єю. Також суд зазначив, що під час проходження військово-лікарської комісії чоловік не заявляв скарг щодо психічного стану, а сімейні обставини не надавали йому права на відстрочку відповідно до законодавства.

За підсумками розгляду справи суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. До набрання вироком законної сили йому змінили запобіжний захід на утримання під вартою, а під варту його взяли безпосередньо в залі суду. Суд також зазначив, що отримання бронювання через понад рік після відмови від мобілізації не скасовує відповідальності за раніше вчинене правопорушення.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що роботодавці зобов’язані надсилати дані про зміну статусу військовозобов’язаних працівників виключно до тих ТЦК, де вони перебувають на обліку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці віком від 18 до 60 років зможуть отримувати консульські послуги виключно за наявності електронного військово-облікового документа.

суд бронювання війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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