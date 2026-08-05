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Главная Киев Киевлянина осудили за уклонение несмотря на бронирование

Киевлянина осудили за уклонение несмотря на бронирование

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 03:32
Суд Киева приговорил забронированного мужчину к пяти годам за уклонение
Бронирование и приговор суда. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Оболонском районном суде Киева вынесли приговор мужчине по делу об уклонении от призыва во время мобилизации. Его признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Во время рассмотрения дела обвиняемый ссылался на проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства и полученное позднее бронирование.

Однако инстанция пришла к выводу, что эти обстоятельства не исключают уголовной ответственности за совершенное ранее деяние, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Почему суд отклонил доводы обвиняемого

Как следует из материалов дела, в январе 2023 года мужчина самостоятельно прибыл в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. После этого ему выдали мобилизационное распоряжение и повестку на отправку в воинскую часть, однако он отказался получать документы. Представители ТЦК оформили соответствующий акт в присутствии свидетелей.

Во время судебного процесса обвиняемый утверждал, что в день вручения повестки обратился к психиатру, а позднее получил официальное бронирование после трудоустройства на предприятие. Также он ссылался на болезнь родственников и необходимость ухода за семьей. Также суд указал, что при прохождении военно-врачебной комиссии мужчина не заявлял жалоб на психическое состояние, а семейные обстоятельства не давали ему права на отсрочку в соответствии с законодательством.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. До вступления приговора в законную силу ему изменили меру пресечения на содержание под стражей, а под стражу его взяли непосредственно в зале суда. Суд также отметил, что получение бронирования спустя более года после отказа от мобилизации не отменяет ответственности за ранее совершенное правонарушение. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что работодатели обязаны направлять данные об изменении статуса военнообязанных работников исключительно в те ТЦК, где они состоят на учете. 

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут получать консульские услуги исключительно при наличии электронного военно-учетного документа. 

суд бронирование война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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