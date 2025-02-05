У Києві жінка хотіла отримати допомогу ВПО, але в неї вкрали гроші — що вирішив суд

Банкомат. Фото: Новини.LIVE

У Києві жінка хотіла отримати допомогу для внутрішньо переміщених осіб, однак втратила гроші з рахунків Ощадбанку. Йдеться про суму у розмірі 29 тисяч гривень. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це повідомляє Informator з посиланням на вирок Святошинського районного суду Києва.

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Деталі справи

Відомо, що у липні 2023 року жінка перейшла за посиланням для отримання допомоги ВПО. На сайті вона обрала банк та внесла дані про банківську карту.

З картки було знято чотири тисячі гривень, а з кредитної — ще 25 тисяч гривень. Усі кошти переказали на невстановлений рахунок. Під час списання банк не запитав підтвердження операції та провів транзакції без згоди власниці, яка не надавала дозволу на жодні фінансові операції.

Що заявили в Ощадбанку

"23.07.2023 року банківські операції зі списання коштів було здійснено в мобільному додатку "Ощад 24/7" (нова версія Flumo). Для реєстрації і встановлення нового мобільного додатку використовуються ПК та ПІН-код до неї, які відомі тільки клієнту, а також одноразові ОТР-паролі, які надаються клієнту в автоматичному режимі на номер телефону позивача. Вхід у мобільний додаток "Ощад 24/7" відбувся коректно, з підтвердженням біометрії або кодом доступу та використання номера телефону позивача", — йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що операції були підтверджені біометрією або кодом доступу, який встановлюється при першому вході у мобільний додаток. Фінансова установа встановила, що позивачка здійснила ряд переказів.

"Позивачка своїми діями сприяла розкриттю фінансової безпеки стороннім особам, яка дає можливість ініціювати платіжні операції за кредитною карткою. Нею не надано доказів на підтвердження вчинення відповідачем дій чи бездіяльності, які сприяли втраті, незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, що дає змогу ініціювати платіжні операції за кредитною карткою", — заявили в Ощадбанку.

Що вирішив суд

Суд відхилив позов жінки, оскільки її дії сприяли несанкціонованому використанню платіжної інформації, що дозволило здійснити списання коштів з її рахунку.

Нагадаємо, Ощадбанк повідомив про стягнення комісії за обслуговування картки, навіть після закінчення її терміну дії.

Також деякі клієнти банку скаржаться, що не можуть оплатити кредит через інформацію в мобільному додатку, де не завжди відображається про заборгованість.