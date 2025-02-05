В Киеве женщина хотела получить помощь ВПЛ, но у нее украли деньги — что решил суд

Банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Киеве женщина хотела получить помощь для внутренне перемещенных лиц, однако потеряла деньги со счетов Ощадбанка. Речь идет о сумме в размере 29 тысяч гривен. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом сообщает Informator со ссылкой на приговор Святошинского районного суда Киева.

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Детали дела

Известно, что в июле 2023 года женщина перешла по ссылке для получения помощи ВПЛ. На сайте она выбрала банк и внесла данные о банковской карте.

С карты было снято четыре тысячи гривен, а с кредитной — еще 25 тысяч гривен. Все средства перевели на неустановленный счет. Во время списания банк не спросил подтверждения операции и провел транзакции без согласия владелицы, которая не давала разрешения ни на какие финансовые операции.

Что заявили в Ощадбанке

"23.07.2023 года банковские операции по списанию средств были осуществлены в мобильном приложении "Ощад 24/7" (новая версия Flumo). Для регистрации и установки нового мобильного приложения используются ПК и ПИН-код к ней, которые известны только клиенту, а также одноразовые ОТР-пароли, которые предоставляются клиенту в автоматическом режиме на номер телефона истца. Вход в мобильное приложение "Ощад 24/7" состоялся корректно, с подтверждением биометрии или кодом доступа и использования номера телефона истца", — говорится в сообщении.

В банке отметили, что операции были подтверждены биометрией или кодом доступа, который устанавливается при первом входе в мобильное приложение. Финансовое учреждение установило, что истец осуществила ряд переводов.

"Истец своими действиями способствовала раскрытию финансовой безопасности посторонним лицам, которая дает возможность инициировать платежные операции по кредитной карте. Ею не предоставлено доказательств в подтверждение совершения ответчиком действий или бездействия, которые способствовали потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции по кредитной карте", — заявили в Ощадбанке.

Что решил суд

Суд отклонил иск женщины, поскольку ее действия способствовали несанкционированному использованию платежной информации, что позволило осуществить списание средств с ее счета.

Напомним, Ощадбанк сообщил о взыскании комиссии за обслуживание карты, даже после окончания ее срока действия.

Также некоторые клиенты банка жалуются, что не могут оплатить кредит из-за информации в мобильном приложении, где не всегда отображается о задолженности.