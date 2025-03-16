Мешканка Києва отримала вирок суду через те, що била чоловіка та вживала наркотики

Дівчина у боксерських рукавичках б'є чоловіка. Ілюстративне фото: pexels.com

Деснянський районний суд Києва присудив покарання жінці, яка систематично на очах у дітей принижувала та била свого чоловіка. Той неодноразово звертався до поліції, але профілактичні розмови на жінку не діяли.

Про результат суду та вирок повідомляє Нацполіція.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що 39-річна жителька Києва мала проблеми зі зловживанням алкоголем та наркотиками. В результаті у родині постійно виникали сварки на очах у неповнолітніх дітей. Під час сварок, за заявою чоловіка, який і звертався до правоохоронців, дружина нецензурно його лаяла та навіть била.

Поліція неодноразово намагалась проводити з жінкою профілактичні бесіди. Співробітники сектору протидії домашньому насильству неодноразово притягували кривдницю до адміністративної відповідальності, але це не змінило ситуацію, тож справа дійшла до суду.

Рішення суду

Рішення суду базувалось на численних зверненнях потерпілого до правоохоронних органів протягом минулого року, та свідчень поліції. У підсумку суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді забов'язання працевлаштуватися, пройти курс лікування від залежності та обмежити спілкування з потерпілим.

А ще жінці призначили 2 роки та 6 місяців пробаційного нагляду. Якщо вона порушить рішення суду, то її чекає реальний тюремний термін.

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