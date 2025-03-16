Жительница Киева получила приговор суда из-за того, что била мужа и употребляла наркотики

Девушка в боксерских перчатках бьет мужчину. Иллюстративное фото: pexels.com

Деснянский районный суд Киева присудил наказание женщине, которая систематически на глазах у детей унижала и била своего мужа. Тот неоднократно обращался в полицию, но профилактические разговоры на женщину не действовали.

О результате суда и приговоре сообщает Нацполиция.

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что 39-летняя жительница Киева имела проблемы со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. В результате в семье постоянно возникали ссоры на глазах у несовершеннолетних детей. Во время ссор, по заявлению мужчины, который и обращался в милицию, жена нецензурно его ругала и даже била.

Полиция неоднократно пыталась проводить с женщиной профилактические беседы. Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию неоднократно привлекали обидчицу к административной ответственности, но это не изменило ситуацию, поэтому дело дошло до суда.

Решение суда

Решение суда базировалось на многочисленных обращениях потерпевшего в правоохранительные органы в течение прошлого года, и показаний полиции. В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде обязательства трудоустроиться, пройти курс лечения от зависимости и ограничить общение с потерпевшим.

А еще женщине назначили 2 года и 6 месяцев пробационного надзора. Если она нарушит решение суда, то ее ждет реальный тюремный срок.

Ранее стало известно, что во Львове судили пенсионера за хранение и публикации продукции порнографического характера. Он посылал эротический контент в мессенджере Viber.

А суд в Одесской области вынес приговор военному, который подделал водительское удостоверение, с которым пытался пересечь блокпост. Обвиняемый за свои действия понесет наказание в виде штрафа.