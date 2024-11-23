У Києві засудили жінку, яка вбила 18-річного кота

Деснянський районний суд Києва. Фото: пресслужба суду

У Києві суд виніс вирок 56-річній жінці за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Вона вбила свого 18-річного кота.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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У прокуратурі повідомили, що інцидент стався у вересні 2024 року. Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викинула свого кота на ім’я Персик із вікна восьмого поверху. Тварина, яка прожила з нею 18 років, загинула від отриманих травм.

Подія сталася вдень, на очах сусідів та випадкових перехожих, які стали свідками цього жорстокого вчинку. Під час судового засідання жінка повністю визнала свою вину та висловила каяття.

Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України ("Жорстоке поводження з тваринами") та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.

Нагадаємо, у Харкові засудили двірницю, яка поцупила гроші із знайденого гаманця, бо їй через затримку грошей було ні за що купити їжу.

А на Закарпатті винесли вирок місцевому депутату, який влаштував теракт у сільській раді.