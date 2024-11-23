В Киеве осудили женщину, которая убила 18-летнего кота

Деснянский районный суд Киева. Фото: пресс-служба суда

В Киеве суд вынес приговор 56-летней женщине за жестокое обращение с животным, которое привело к его гибели.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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В прокуратуре сообщили, что инцидент произошел в сентябре 2024 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила своего кота по имени Персик из окна восьмого этажа. Животное, которое прожило с ней 18 лет, погибло от полученных травм.

Происшествие произошло днем, на глазах соседей и случайных прохожих, которые стали свидетелями этого жестокого поступка. Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и выразила раскаяние.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины ("Жестокое обращение с животными") и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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