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Киевлянку осудили за жестокое убийство кота — решение суда

23 ноября 2024 14:23
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве осудили женщину, которая убила 18-летнего кота
Деснянский районный суд Киева. Фото: пресс-служба суда
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве суд вынес приговор 56-летней женщине за жестокое обращение с животным, которое привело к его гибели.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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В прокуратуре сообщили, что инцидент произошел в сентябре 2024 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила своего кота по имени Персик из окна восьмого этажа. Животное, которое прожило с ней 18 лет, погибло от полученных травм.

Происшествие произошло днем, на глазах соседей и случайных прохожих, которые стали свидетелями этого жестокого поступка. Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и выразила раскаяние.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины ("Жестокое обращение с животными") и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, в Харькове осудили дворницу, которая украла деньги из найденного кошелька, потому что ей из-за задержки денег было не за что купить еду.

А на Закарпатье вынесли приговор местному депутату, устроившему теракт в сельском совете.

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