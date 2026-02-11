Відео
Головна Київ Киянка покинула голодного сина у тяжкому стані на два тижні

Киянка покинула голодного сина у тяжкому стані на два тижні

Дата публікації: 11 лютого 2026 12:44
У Києві мати залишила 14-річного сина без допомоги на два тижні
Дитина. Фото: Київська міська прокуратура

У столиці правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо 35-річної жінки, яка, за версією слідства, фактично покинула свого 14-річного сина у безпорадному стані. Про підозру киянці повідомили ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Жінка покинула сина з травмами ніг на хвору бабусю

Хлопець після тяжкої травми ноги не міг самостійно пересуватися і потребував постійної допомоги дорослих, однак протягом приблизно двох тижнів фактично залишався без належного догляду.

Як встановили ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва, жінка поїхала з дому у невідомому напрямку, залишивши сина у квартирі разом із літньою бабусею. Остання не виходить із помешкання і не могла забезпечити хлопцеві повноцінний нагляд. У квартирі не було достатньо продуктів харчування.

Бабуся. Фото: Київська міська прокуратура

За інформацією слідства, підліток перебував у поганому фізичному стані. Сусіди намагалися підтримувати родину продуктами, проте цього було недостатньо для забезпечення потреб дитини.

Правоохоронці разом із представниками служби у справах дітей виявили хлопця під час перевірки. Умови проживання оцінили як незадовільні. Дитину вилучили з родини та влаштували до дитячого будинку сімейного типу, де він наразі перебуває під наглядом.

Попередні медичні висновки свідчать про анорексію у хлопця та серйозні порушення роботи внутрішніх органів. 

Дії матері кваліфіковано як завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі нещодавно почали розслідування випадку побиття шестирічної дитини у в центрі реабілітації дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Також у Львівській області виявили тіло 13-річної дитини після пошукової операції.

Київ діти поліція знущання дитбудинок
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
