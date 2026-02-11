Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевлянка бросила голодного сына в тяжелом состоянии на две недели

Киевлянка бросила голодного сына в тяжелом состоянии на две недели

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:44
В Киеве мать оставила 14-летнего сына без помощи на две недели
Ребенок. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице правоохранители открыли уголовное производство в отношении 35-летней женщины, которая, по версии следствия, фактически бросила своего 14-летнего сына в беспомощном состоянии. О подозрении киевлянке сообщили ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные Киевской городской прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

Женщина бросила сына с травмами ног на больную бабушку

Парень после тяжелой травмы ноги не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в постоянной помощи взрослых, однако в течение примерно двух недель фактически оставался без надлежащего ухода.

Как установили ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева, женщина уехала из дома в неизвестном направлении, оставив сына в квартире вместе с пожилой бабушкой. Последняя не выходит из квартиры и не могла обеспечить парню полноценный надзор. В квартире не было достаточно продуктов питания.

null
Бабушка. Фото: Киевская городская прокуратура

По информации следствия, подросток находился в плохом физическом состоянии. Соседи пытались поддерживать семью продуктами, однако этого было недостаточно для обеспечения потребностей ребенка.

Правоохранители вместе с представителями службы по делам детей обнаружили парня во время проверки. Условия проживания оценили как неудовлетворительные. Ребенка изъяли из семьи и устроили в детский дом семейного типа, где он сейчас находится под наблюдением.

Предварительные медицинские заключения свидетельствуют об анорексии у парня и серьезных нарушениях работы внутренних органов.

Действия матери квалифицированы как заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии. Расследование продолжается.

Напомним, в Одессе недавно начали расследование случая избиения шестилетнего ребенка в в центре реабилитации детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также во Львовской области обнаружили тело 13-летнего ребенка после поисковой операции.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Киев дети полиция издевательства детдом
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации