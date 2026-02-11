В Киеве мать оставила 14-летнего сына без помощи на две недели

Киевлянка бросила голодного сына в тяжелом состоянии на две недели
В столице правоохранители открыли уголовное производство в отношении 35-летней женщины, которая, по версии следствия, фактически бросила своего 14-летнего сына в беспомощном состоянии. О подозрении киевлянке сообщили ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева.
Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные Киевской городской прокуратуры.
Женщина бросила сына с травмами ног на больную бабушку
Парень после тяжелой травмы ноги не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в постоянной помощи взрослых, однако в течение примерно двух недель фактически оставался без надлежащего ухода.
Как установили ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева, женщина уехала из дома в неизвестном направлении, оставив сына в квартире вместе с пожилой бабушкой. Последняя не выходит из квартиры и не могла обеспечить парню полноценный надзор. В квартире не было достаточно продуктов питания.
По информации следствия, подросток находился в плохом физическом состоянии. Соседи пытались поддерживать семью продуктами, однако этого было недостаточно для обеспечения потребностей ребенка.
Правоохранители вместе с представителями службы по делам детей обнаружили парня во время проверки. Условия проживания оценили как неудовлетворительные. Ребенка изъяли из семьи и устроили в детский дом семейного типа, где он сейчас находится под наблюдением.
Предварительные медицинские заключения свидетельствуют об анорексии у парня и серьезных нарушениях работы внутренних органов.
Действия матери квалифицированы как заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии. Расследование продолжается.
Напомним, в Одессе недавно начали расследование случая избиения шестилетнего ребенка в в центре реабилитации детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Также во Львовской области обнаружили тело 13-летнего ребенка после поисковой операции.
Читайте Новини.LIVE!