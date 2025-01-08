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Киянка відсудила у ПриватБанку 37 356 гривень — деталі справи

8 січня 2025 09:23
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд змусив ПриватБанк компенсувати втрачені кошти клієнтці з Києва
Молоток судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві підприємиця судилася з ПриватБанком, бо втратила кошти з рахунку. У жінки викрали телефон та списали частину грошей, тож вона вимагала повернути суму на рахунок.

Про це йдеться у вироку Печерського районного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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У жінки викрали телефон та гроші з банківського рахунку

Підприємиця з Києва втратила з банківського рахунку 177 290 гривень після викрадення мобільного телефону, до якого був прив'язаний фінансовий номер.

Жінка звернулася до ПриватБанку з проханням заблокувати рахунки, але частина коштів все ж була списана. Печерський районний суд Києва частково задовольнив її позов, зобов’язавши банк повернути частину суми.

Інцидент стався 9 лютого 2022 року. Під час покупок жінка помітила зникнення телефону. Вона негайно повідомила банк про викрадення SIM-картки, яка була прив’язана до її рахунків, і попросила заблокувати всі рахунки.

Незважаючи на ці дії, 16 лютого вона виявила, що з її підприємницького рахунку було списано майже всі кошти. Жінка подала кілька позовів до суду, зокрема, до Печерського суду щодо повернення 37 356 гривень з її рахунків як фізичної особи.

У результаті було ухвалено рішення про стягнення з ПриватБанку на користь жінки 28 775 гривень, 8 581 гривню, а також пеню у розмірі 14 456 гривень. Таким чином, загальна сума компенсації склала 37 356 гривень. Суд наголосив, що банк не надав доказів, які б свідчили про недбалість клієнтки, що призвела до викрадення коштів.

Нагадаємо, в Тернополі на лаві підсудних опинився працівник ТЦК, який взяв хабар у військовозобов'язаного, щоб допомогти йому перетнути кордон.

Також прокурори Київської обласної прокуратури довели вину подружжя у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії — для цього вони залучали власну доньку. 

Київ суд ПриватБанк гроші судові рішення

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