Суд заставил ПриватБанк компенсировать потерянные средства клиентке из Киева

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Киеве предпринимательница судилась с ПриватБанком, потому что потеряла средства со счета. У женщины похитили телефон и списали часть денег, поэтому она требовала вернуть сумму на счет.

Об этом говорится в приговоре Печерского районного суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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У женщины похитили телефон и деньги с банковского счета

Предпринимательница из Киева потеряла с банковского счета 177 290 гривен после похищения мобильного телефона, к которому был привязан финансовый номер.

Женщина обратилась в ПриватБанк с просьбой заблокировать счета, но часть средств все же была списана. Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ее иск, обязав банк вернуть часть суммы.

Инцидент произошел 9 февраля 2022 года. Во время покупок женщина заметила пропажу телефона. Она немедленно сообщила банку о похищении SIM-карты, которая была привязана к ее счетам, и попросила заблокировать все счета.

Несмотря на эти действия, 16 февраля она обнаружила, что с ее предпринимательского счета были списаны почти все средства. Женщина подала несколько исков в суд, в частности, в Печерский суд по возврату 37 356 гривен с ее счетов как физического лица.

В результате было принято решение о взыскании с ПриватБанка в пользу женщины 28 775 гривен, 8 581 гривну, а также пеню в размере 14 456 гривен. Таким образом, общая сумма компенсации составила 37 356 гривен. Суд отметил, что банк не предоставил доказательств, свидетельствующих о халатности клиентки, которая привела к похищению средств.

Напомним, в Тернополе на скамье подсудимых оказался работник ТЦК, который взял взятку у военнообязанного, чтобы помочь ему пересечь границу.

Также прокуроры Киевской областной прокуратуры доказали вину супругов в создании и распространении детской порнографии — для этого они привлекали собственную дочь.