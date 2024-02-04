Киянка відсвяткувала сторічний ювілей і поділилася секретом довголіття

Ніні Федорівні дарують квіти до її сторіччя. Фото: Голосіїв.Інфо

У Києві мешканці Голосіївського району Ніні Федорівні виповнилося 100 років. Вона розповідає, що секретом її довголіття є щоденне вживання борщу, а також жага до життя.

Про це повідомляє Голосіїв.Інфо у четвер, 1 лютого.

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Мешканці Києва виповнилося 100 років

Життєвий шлях ювілярки був складним. Як і кожен довгожитель, який народилився на початку двадцятого століття, Ніна Федорівна пережила Голодомор, лихі часи Другої світової війни, полон та випробування післявоєнної відбудови.

"Після війни переїхала в місто Красний Лиман Донецької області. Там вийшла заміж та народила двох дітей — сина та дочку. Все життя працювала на залізниці — провідником в потягах далекого сполучення", — говориться у повідомленні.



Ювілярка розповіла, що дуже хвилюється за долю України, за війну, яка триває нині. Вона добре пам’ятає події Другої світової війни. Надто переймається та мріє про довгоочікувану перемогу й мир в Україні.

Секретом свого довголіття жінка назвала нестримну жагу до життя, яка допомагала витримати найскладніші випробування.

Ніна Федотівна з відвідувачами. Фото: Голосіїв.Інфо

"Низькій уклін за самовіддану працю, життєву мудрість та багатий досвід. Бажаємо душевного спокою та поваги Ніні Федорівні!" — завершується повідомлення.

Раніше ми повідомляли, що Миколі Деревлянику з Ужгорода 22 жовтня виповнилося 106 років. Він проживає сам відтоді, як померла його дружина, — 38 років.

Нагадуємо, що британка Ірен Спростон в свій день народження розкрила секрет свого довголіття. Вона повідомила, що все життя кожного дня вживає один й той самий напій по вісім чашок на день.