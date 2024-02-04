Киянка відсвяткувала сторічний ювілей і поділилася секретом довголіття
У Києві мешканці Голосіївського району Ніні Федорівні виповнилося 100 років. Вона розповідає, що секретом її довголіття є щоденне вживання борщу, а також жага до життя.
Про це повідомляє Голосіїв.Інфо у четвер, 1 лютого.
Мешканці Києва виповнилося 100 років
Життєвий шлях ювілярки був складним. Як і кожен довгожитель, який народилився на початку двадцятого століття, Ніна Федорівна пережила Голодомор, лихі часи Другої світової війни, полон та випробування післявоєнної відбудови.
"Після війни переїхала в місто Красний Лиман Донецької області. Там вийшла заміж та народила двох дітей — сина та дочку. Все життя працювала на залізниці — провідником в потягах далекого сполучення", — говориться у повідомленні.
Ювілярка розповіла, що дуже хвилюється за долю України, за війну, яка триває нині. Вона добре пам’ятає події Другої світової війни. Надто переймається та мріє про довгоочікувану перемогу й мир в Україні.
Секретом свого довголіття жінка назвала нестримну жагу до життя, яка допомагала витримати найскладніші випробування.
"Низькій уклін за самовіддану працю, життєву мудрість та багатий досвід. Бажаємо душевного спокою та поваги Ніні Федорівні!" — завершується повідомлення.
Раніше ми повідомляли, що Миколі Деревлянику з Ужгорода 22 жовтня виповнилося 106 років. Він проживає сам відтоді, як померла його дружина, — 38 років.
Нагадуємо, що британка Ірен Спростон в свій день народження розкрила секрет свого довголіття. Вона повідомила, що все життя кожного дня вживає один й той самий напій по вісім чашок на день.
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