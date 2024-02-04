Киевлянка отпраздновала столетний юбилей и поделилась секретом долголетия

Нине Федотовне дарят цветы к ее столетию. Фото: Голосеев.Инфо

В Киеве жительница Голосеевского района Нине Федоровне исполнилось 100 лет . Она рассказывает, что секретом ее долголетия является ежедневное употребление борща, а также жажда жизни.

Об этом сообщает Голосеев.Инфо в четверг, 1 февраля.

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Жительнице Киева исполнилось 100 лет

Жизненный путь юбиляра был сложным. Как и каждый долгожитель, родившийся в начале двадцатого века, Нина Федоровна пережила Голодомор, лихие времена Второй мировой войны, плен и испытания послевоенного восстановления.

"После войны переехала в город Красный Лиман, Донецкой области. Там вышла замуж и родила двоих детей — сына и дочь. Всю жизнь работала на железной дороге — проводником в поездах дальнего сообщения", — говорится в сообщении.



Юбиляр рассказала, что очень волнуется за судьбу Украины, за войну, которая продолжается сейчас. Она хорошо помнит события Второй мировой войны. Очень переживает и мечтает о долгожданной победе и мире в Украине.

Секретом своего долголетия женщина назвала безудержную жажду жизни, которая помогала выдержать самые сложные испытания.

Нина Федотовна с посетителями. Фото: Голосеев.Инфо

"Низкий поклон за самоотверженный труд, жизненную мудрость и богатый опыт. Желаем душевного спокойствия и уважения Нине Федоровне!", — завершается сообщение.

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Напоминаем, что британка Ирэн Спростон в свой день рождения раскрыла секрет своего долголетия. Она сообщила, что всю жизнь каждый день употребляет один и тот же напиток по восемь чашек в день.