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Киевлянка отпраздновала столетний юбилей и поделилась секретом долголетия

4 февраля 2024 11:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Киевлянка отпраздновала столетний юбилей и поделилась секретом долголетия
Нине Федотовне дарят цветы к ее столетию. Фото: Голосеев.Инфо
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве жительница Голосеевского района Нине Федоровне исполнилось 100 лет . Она рассказывает, что секретом ее долголетия является ежедневное употребление борща, а также жажда жизни.

Об этом сообщает Голосеев.Инфо в четверг, 1 февраля.

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Сообщение о юбилее жительницы Киева. Фото: скриншот

Жительнице Киева исполнилось 100 лет

Жизненный путь юбиляра был сложным. Как и каждый долгожитель, родившийся в начале двадцатого века, Нина Федоровна пережила Голодомор, лихие времена Второй мировой войны, плен и испытания послевоенного восстановления.

"После войны переехала в город Красный Лиман, Донецкой области. Там вышла замуж и родила двоих детей — сына и дочь. Всю жизнь работала на железной дороге — проводником в поездах дальнего сообщения", — говорится в сообщении.

Юбиляр рассказала, что очень волнуется за судьбу Украины, за войну, которая продолжается сейчас. Она хорошо помнит события Второй мировой войны. Очень переживает и мечтает о долгожданной победе и мире в Украине.

Секретом своего долголетия женщина назвала безудержную жажду жизни, которая помогала выдержать самые сложные испытания.

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Нина Федотовна с посетителями. Фото: Голосеев.Инфо

"Низкий поклон за самоотверженный труд, жизненную мудрость и богатый опыт. Желаем душевного спокойствия и уважения Нине Федоровне!", — завершается сообщение.

Ранее мы сообщали, что Николаю Деревлянику из Ужгорода 22 октября исполнилось 106 лет. Он проживает один с тех пор, как умерла его жена — 38 лет.

Напоминаем, что британка Ирэн Спростон в свой день рождения раскрыла секрет своего долголетия. Она сообщила, что всю жизнь каждый день употребляет один и тот же напиток по восемь чашек в день.

Киев
День рождения
Украина
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