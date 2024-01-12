Киянка вимагала хабар у благодійної організації за включення до бази "Шлях"

Прикордонник перевіряє документи через базу "Шлях". Фото ілюстративні. Фото: Держприкордонслужба

У Києві поліція викрила жінку, яка вимагала від представників благодійної організації хабаря на суму 9,5 тисяч євро. За зазначену суму вона обіцяла включення до бази "Шлях".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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У повідомленні йдеться, що суму було запропоновано як плату за втручання в роботу посадових осіб Міністерства для забезпечення включення членів благодійної організації до "Шляху" — Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби безпеки на транспорті України, що дозволило б співробітникам організації залишити країну.

Слідчі органи зафіксували момент отримання жінкою першої частини незаконної вигоди у розмірі 5 тисяч євро.

Після того, як вона отримала другу частину суми, що становить 4,5 тисячі євро, її затримали.

Нині досудове розслідування триває, і під час нього оцінять дії інших учасників цього злочину.

Повідомлення Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині із використанням підроблених документів. Затримано дев'ятьох чоловіків, які намагалися залишити Україну, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

Додамо, на Вінниччині затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно дістатися молдавського берега річки Дністер. Чергових ухилянтів викрили прикордонники Могилів-Подільського загону.