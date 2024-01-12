Киевлянка требовала взятку у благотворительной организации за включение в базу "Шлях"
В Киеве полиция разоблачила женщину, которая требовала от представителей благотворительной организации взятку на сумму 9,5 тысячи евро. За указанную сумму она обещала включение в базу "Шлях".
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Киевлянка требовала взятку за включение в базу "Шлях" — материалы следствия
В сообщении говорится, что сумма была предложена как плата за вмешательство в работу должностных лиц Министерства для обеспечения включения членов благотворительной организации в "Шлях" — Единый комплекс информационных систем Государственной службы безопасности на транспорте Украины, что позволило бы сотрудникам организации покинуть страну.
Следственные органы зафиксировали момент получения женщиной первой части незаконной выгоды в размере 5 тысяч евро.
После того как она получила вторую часть суммы, составляющую 4,5 тысячи евро, её задержали.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, и в ходе него будут оценены действия остальных участников этого преступления.
Напомним, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.
Добавим, в Винницкой области задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.
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