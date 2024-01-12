Киевлянка требовала взятку у благотворительной организации за включение в базу "Шлях"

Пограничник проверяет документы через базу "Шлях". Фото иллюстративное. Фото: Госпогранслужба

В Киеве полиция разоблачила женщину, которая требовала от представителей благотворительной организации взятку на сумму 9,5 тысячи евро. За указанную сумму она обещала включение в базу "Шлях".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В сообщении говорится, что сумма была предложена как плата за вмешательство в работу должностных лиц Министерства для обеспечения включения членов благотворительной организации в "Шлях" — Единый комплекс информационных систем Государственной службы безопасности на транспорте Украины, что позволило бы сотрудникам организации покинуть страну.

Следственные органы зафиксировали момент получения женщиной первой части незаконной выгоды в размере 5 тысяч евро.

После того как она получила вторую часть суммы, составляющую 4,5 тысячи евро, её задержали.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, и в ходе него будут оценены действия остальных участников этого преступления.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.

Добавим, в Винницкой области задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.