Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевлянка требовала взятку у благотворительной организации за включение в базу "Шлях" arrow

Киевлянка требовала взятку у благотворительной организации за включение в базу "Шлях"

12 января 2024 17:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киевлянка требовала взятку у благотворительной организации за включение в базу "Шлях"
Пограничник проверяет документы через базу "Шлях". Фото иллюстративное. Фото: Госпогранслужба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве полиция разоблачила женщину, которая требовала от представителей благотворительной организации взятку на сумму 9,5 тысячи евро. За указанную сумму она обещала включение в базу "Шлях".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Киевлянка требовала взятку за включение в базу "Шлях" — материалы следствия

В сообщении говорится, что сумма была предложена как плата за вмешательство в работу должностных лиц Министерства для обеспечения включения членов благотворительной организации в "Шлях" — Единый комплекс информационных систем Государственной службы безопасности на транспорте Украины, что позволило бы сотрудникам организации покинуть страну.

Следственные органы зафиксировали момент получения женщиной первой части незаконной выгоды в размере 5 тысяч евро. 

После того как она получила вторую часть суммы, составляющую 4,5 тысячи евро, её задержали.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, и в ходе него будут оценены действия остальных участников этого преступления.

Киевская городская прокуратура
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.

Добавим, в Винницкой области задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.

Киев
взятка
деньги
благотворительность
документы
война в Украине
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме