Киянку на крадіжці затримала охорона ТЦ — що вирішив суд

Молоток судді. Фото: Lexinform

Жінка спробувала викрасти товар з Епіцентру на суму 1 621 гривня. Вона заявила, що скоїла крадіжку через нестачу грошей.

Про це йдеться у вироку Оболонського районного суду Києва.

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Деталі справи

15 травня 2023 року жінка, перебуваючи у гіпермаркеті "Епіцентр", взяла з полиць прокладки, гель для прання та зубну пасту на загальну суму 1 621 гривня. Вона сховала товар у рюкзаку, який мала при собі, пройшла лінію кас та попрямувала до виходу, однак її затримали працівники охорони.

На судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона розповіла, що 15 травня 2023 року прийшла до Епіцентру, де вирішила вчинити крадіжку. Взявши з полиць, що знаходились у вільному доступі, гель для прання, прокладки та зубну пасту, вона поклала їх у свій рюкзак.

Після цього пройшла через каси, де її зупинили працівники магазину. Усе викрадене майно було вилучено та повернуто. Крім того, обвинувачена зазначила, що вчинила крадіжку через відсутність грошей для покупки цих товарів, оскільки на той момент не працювала. Вона розкаюється у вчиненому та просить суд не застосовувати до неї суворе покарання.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України, та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Враховуючи ч. 1, 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки 1 місяць, призначеного вироком Дніпровського районного суду Києва від 14 вересня 2023 року, більш суворе покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, визначене цим вироком, призвело до остаточного покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Нагадаємо, що на Одещині двоє неповнолітніх вкрали мопед, який стояв на подвір’ї власниці. Правоохоронці швидко розшукали транспортний засіб і встановили зловмисників.

Крім того, батько замовив викрадення сина, щоб отримати його криптогаманець. Також у Києві затримали крадіїв, які обманювали людей і видавали себе за іноземних бійців.