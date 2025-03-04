Киевлянку на краже задержала охрана ТЦ — что решил суд
Женщина попыталась похитить товар из Эпицентра на сумму 1 621 гривна. Она заявила, что совершила кражу из-за недостатка денег.
Об этом говорится в приговоре Оболонского районного суда Киева.
Детали дела
15 мая 2023 года женщина, находясь в гипермаркете "Эпицентр", взяла с полок прокладки, гель для стирки и зубную пасту на общую сумму 1 621 гривна. Она спрятала товар в рюкзаке, который держала при себе, прошла линию касс и направилась к выходу, однако ее задержали сотрудники охраны.
На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Она рассказала, что 15 мая 2023 года пришла в Эпицентр, где решила совершить кражу. Взяв с полок, которые находились в свободном доступе, гель для стирки, прокладки и зубную пасту, она положила их в свой рюкзак.
После этого прошла через кассы, где ее остановили работники магазина. Все похищенное имущество было изъято и возвращено. Кроме того, обвиняемая отметила, что совершила кражу из-за отсутствия денег для покупки этих товаров, поскольку на тот момент не работала. Она раскаивается в содеянном и просит суд не применять к ней суровое наказание.
Что решил суд
Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет.
Учитывая ч. 1, 4 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания в виде лишения свободы на 3 года 1 месяц, назначенного приговором Днепровского районного суда Киева от 14 сентября 2023 года, более строгое наказание в виде лишения свободы на 5 лет, определенное этим приговором, привело к окончательному наказанию в виде лишения свободы на 5 лет.
Напомним, что в Одесской области двое несовершеннолетних украли мопед, который стоял во дворе владельца. Правоохранители быстро разыскали транспортное средство и установили злоумышленников.
Кроме того, отец заказал похищение сына, чтобы получить его криптокошелек. Также в Киеве задержали воров, которые обманывали людей и выдавали себя за иностранных бойцов.
Читайте Новини.LIVE!