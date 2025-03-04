Киевлянку на краже задержала охрана ТЦ — что решил суд

Молоток судьи. Фото: Lexinform

Женщина попыталась похитить товар из Эпицентра на сумму 1 621 гривна. Она заявила, что совершила кражу из-за недостатка денег.

Об этом говорится в приговоре Оболонского районного суда Киева.

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Детали дела

15 мая 2023 года женщина, находясь в гипермаркете "Эпицентр", взяла с полок прокладки, гель для стирки и зубную пасту на общую сумму 1 621 гривна. Она спрятала товар в рюкзаке, который держала при себе, прошла линию касс и направилась к выходу, однако ее задержали сотрудники охраны.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Она рассказала, что 15 мая 2023 года пришла в Эпицентр, где решила совершить кражу. Взяв с полок, которые находились в свободном доступе, гель для стирки, прокладки и зубную пасту, она положила их в свой рюкзак.

После этого прошла через кассы, где ее остановили работники магазина. Все похищенное имущество было изъято и возвращено. Кроме того, обвиняемая отметила, что совершила кражу из-за отсутствия денег для покупки этих товаров, поскольку на тот момент не работала. Она раскаивается в содеянном и просит суд не применять к ней суровое наказание.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Учитывая ч. 1, 4 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания в виде лишения свободы на 3 года 1 месяц, назначенного приговором Днепровского районного суда Киева от 14 сентября 2023 года, более строгое наказание в виде лишения свободы на 5 лет, определенное этим приговором, привело к окончательному наказанию в виде лишения свободы на 5 лет.

Напомним, что в Одесской области двое несовершеннолетних украли мопед, который стоял во дворе владельца. Правоохранители быстро разыскали транспортное средство и установили злоумышленников.

Кроме того, отец заказал похищение сына, чтобы получить его криптокошелек. Также в Киеве задержали воров, которые обманывали людей и выдавали себя за иностранных бойцов.