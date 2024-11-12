Київ атакують дрони-камікадзе та оголошена повітряна тривога

Робота ППО України. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві місцева влада оголосила повітряну тривогу. Громадян просять прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

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Як повідомляють моніторингові канали, один "Шахед" зафіксований південніше Києва, ще два дрони-камікадзе летять зі сходу в напряму столиці

Повідомлення про атаку від КМДА. Фото: Скриншот

Тим часом Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей на Сумщину, а далі будуть прямувати на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

У Повітряних Силах закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повідомлення від Повітряних Сил ЗС України. Фото: Скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі відомо про понад вісьмох постраждалих.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці у Кривому Розі.