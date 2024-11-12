Київ атакують дрони-камікадзе та оголошена повітряна тривога

Києв під атакою дронів-камікадзе — куди вони прямують
У Києві місцева влада оголосила повітряну тривогу. Громадян просять прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМДА.
Куди прямують дрони ворога
Як повідомляють моніторингові канали, один "Шахед" зафіксований південніше Києва, ще два дрони-камікадзе летять зі сходу в напряму столиці
Тим часом Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей на Сумщину, а далі будуть прямувати на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.
У Повітряних Силах закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі відомо про понад вісьмох постраждалих.
Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці у Кривому Розі.
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