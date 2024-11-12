Киев атакуют дроны-камикадзе и объявлена воздушная тревога

Киев под атакой дронов-камикадзе — куда они направляются
В Киеве местные власти объявили воздушную тревогу. Граждан просят направляться к укрытиям.
Об этом сообщает КГГА.
Куда направляются дроны врага
Как сообщают мониторинговые каналы, один "Шахед" зафиксирован южнее Киева, еще два дрона-камикадзе летят с востока в направлении столицы.
Между тем, Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что новые группы БпЛА залетают из Курской и Белгородской областей на Сумщину, а дальше будут следовать на Полтавщину, Черниговщину, Киевщину.
В Воздушных силах призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу известно о более восьми пострадавших.
Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Кривом Роге.
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