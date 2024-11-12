Киев атакуют дроны-камикадзе и объявлена воздушная тревога

Работа ПВО Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве местные власти объявили воздушную тревогу. Граждан просят направляться к укрытиям.

Об этом сообщает КГГА.

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Как сообщают мониторинговые каналы, один "Шахед" зафиксирован южнее Киева, еще два дрона-камикадзе летят с востока в направлении столицы.

Сообщения об атаке от КГГА. Фото: Скриншот

Между тем, Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что новые группы БпЛА залетают из Курской и Белгородской областей на Сумщину, а дальше будут следовать на Полтавщину, Черниговщину, Киевщину.

В Воздушных силах призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сообщение от Воздушных Сил ВС Украины. Фото: Скриншот

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу известно о более восьми пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Кривом Роге.