Кількість жертв атаки на Бучанський район зросла до 27 осіб

Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу. Фото: ДСНС Київщини

Кількість поранених громадян унаслідок нічної атаки росіян по Київщині продовжує збільшуватися. Станом на 11:30 травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини, а 27 людей загинуло. Екстрені служби наразі розбирають завали та гасять пожежі на понівечених будівельних конструкціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

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Статистика поранень та жертв

Найбільш суттєвого та руйнівного вогневого удару зазнав Бучанський район Київської області.

Допис голови Київської ОВА Тимура Ткаченка. Фото: скріншот

"На жаль, станом на зараз відомо про 27 загиблих. І ця цифра може бути не остаточною. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким. За наявними даними, травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини. Всі отримали кваліфіковану допомогу, 7 потерпілих ушпиталили. З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей", — повідомив Тимур Ткаченко.

Усім постраждалим громадянам наразі надається необхідна медична допомога у лікарнях та шпиталях.

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Загибель голови громади

Як стало відомоо, одним із загиблих виявився голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він одним із перших вирушив на місце події, до людей.

Загиблий голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Фото: Тарас Ткаченко

В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку.

За словами Ткаченка, наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 28 серпня територію одного з підприємств у селі Мила Бучанського району атакував безпілотник. Після цього на території підприємстві спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація. Вогонь поширився на приватні будинки поруч.

Також ми повідомляли, що під час цієї атаки з небезпечної зони еваюкували сотні людей, серед них багато дітей. Наразі Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства.