Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Число жертв атаки на Бучанский район выросло до 27 человек

Число жертв атаки на Бучанский район выросло до 27 человек

Ua ru
29 августа 2026 12:17
Число жертв атаки на Бучанский район выросло до 27 человек
Спасатели тушат пожар после российского обстрела. Фото: ГСЧС Киевской области

Число раненых граждан в результате ночной атаки российских войск в Киевской области продолжает расти. По состоянию на 11:30 травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка, а 27 человек погибли. Экстренные службы в настоящее время расчищают завалы и тушат пожары на разрушенных строительных конструкциях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

Реклама

Статистика ранений

Наиболее значительный и разрушительный удар огня пришелся на Бучанский район Киевской области.

Число жертв атаки на Бучанский район выросло до 27 человек - фото 1
 Сообщение председателя Киевской ОВА Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 27 погибших. И эта цифра может быть не окончательной. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким. По имеющимся данным, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка. Все получили квалифицированную помощь, 7 пострадавших госпитализированы. Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали 381 человека, из них 59 детей", — сообщил Тимур Ткаченко.

Всем пострадавшим гражданам в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь в больницах и госпиталях.

Читайте также:

Гибель главы громады

Как стало известно, одним из погибших оказался председатель Дмитриевской громады Тарас Дидич. Он одним из первых отправился на место происшествия к людям.

Число жертв атаки на Бучанский район выросло до 27 человек - фото 2
Погибший голова Дмитровской громады Тарас Дидыч. Фото: Тарас Ткаченко

В Дмитровке развернут оперативный штаб для обработки обращений местных жителей. Также в штабе можно получить горячее питание и психологическую поддержку.

По словам Ткаченко, на данный момент известно о примерно 50 жилых зданиях, получивших повреждения различной степени. Для тех, чье жилье пострадало, предусмотрена возможность временного проживания.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 28 августа территорию одного из предприятий в селе Мила Бучанского района атаковал беспилотник. После этого на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар и началась детонация. Огонь распространился на расположенные поблизости частные дома.

Также мы сообщали, что во время этой атаки из опасной зоны были эвакуированы сотни людей, среди них много детей. В настоящее время Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности.

Киевская область обстрелы Буча ранение Тимур Ткаченко
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации