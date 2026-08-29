Число жертв атаки на Бучанский район выросло до 27 человек

Спасатели тушат пожар после российского обстрела. Фото: ГСЧС Киевской области

Число раненых граждан в результате ночной атаки российских войск в Киевской области продолжает расти. По состоянию на 11:30 травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка, а 27 человек погибли. Экстренные службы в настоящее время расчищают завалы и тушат пожары на разрушенных строительных конструкциях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

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Статистика ранений

Наиболее значительный и разрушительный удар огня пришелся на Бучанский район Киевской области.

Сообщение председателя Киевской ОВА Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 27 погибших. И эта цифра может быть не окончательной. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким. По имеющимся данным, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка. Все получили квалифицированную помощь, 7 пострадавших госпитализированы. Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали 381 человека, из них 59 детей", — сообщил Тимур Ткаченко.

Всем пострадавшим гражданам в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь в больницах и госпиталях.

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Гибель главы громады

Как стало известно, одним из погибших оказался председатель Дмитриевской громады Тарас Дидич. Он одним из первых отправился на место происшествия к людям.

Погибший голова Дмитровской громады Тарас Дидыч. Фото: Тарас Ткаченко

В Дмитровке развернут оперативный штаб для обработки обращений местных жителей. Также в штабе можно получить горячее питание и психологическую поддержку.

По словам Ткаченко, на данный момент известно о примерно 50 жилых зданиях, получивших повреждения различной степени. Для тех, чье жилье пострадало, предусмотрена возможность временного проживания.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 28 августа территорию одного из предприятий в селе Мила Бучанского района атаковал беспилотник. После этого на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар и началась детонация. Огонь распространился на расположенные поблизости частные дома.

Также мы сообщали, что во время этой атаки из опасной зоны были эвакуированы сотни людей, среди них много детей. В настоящее время Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности.