Кількість жертв нічного обстрілу гуртожитку на Київщині збільшилася

Робота рятувальників на місці дронового удару

Рятувальники дістали зі зруйнованого російським дроном гуртожитку у Ржищеві ще одного загиблого. Загальна кількість жертв на цю хвилину збільшилася до чотирьох осіб.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Чергова жертва російської атаки

У Ржищеві з п’ятого поверху зруйнованого російським безпілотником гуртожитку дістали ще одного загиблого.

Загальна кількість жертв дронової атаки збільшилася до чотирьох осіб.

Ким був загиблий

Цією жертвою став 40-річний водій.

Нєбитов зазначив, що чоловік поплатився життям, бо не спустився під час повітряної тривоги в укриття.

Загальна кількість постраждалих

Як повідомила журналістка Новини.LIVE з місця трагедії, керівниця пресслужби ДСНС у Київській області Вікторія Рубан заявила про загальну кількість постраждалих на цю хвилину.

За словами Рубан, загинуло чотири особи, поранення отримали семеро мешканців гуртожитку.

Кореспондентка Новини.LIVE розповіла про деталі нічного удару та рятувальної операції, яка досі триває.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Фото: Telegram Нєбитова