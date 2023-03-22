Количество жертв ночного обстрела общежития на Киевщине увеличилось
Спасатели достали из разрушенного российским дроном общежития в Ржищеве еще одного погибшего. Общее количество жертв к этой минуте увеличилось до четырех человек.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.
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Очередная жертва российской атаки
В Ржищеве с пятого этажа разрушенного российским беспилотником общежития получили еще одного погибшего.
Общее число жертв дроновой атаки увеличилось до четырех человек.
Кем был погибший
Этой жертвой стал 40-летний водитель.
Небытов отметил, что мужчина поплатился жизнью, потому что не спустился во время воздушной тревоги в укрытие.
Общее количество пострадавших
Как сообщила журналистка Новини.LIVE с места трагедии, руководитель прессслужбы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан заявила об общем количестве пострадавших на данный момент.
По словам Рубан, погибли четыре человека, ранения получили семь жителей общежития.
Корреспондентка Новини.LIVE рассказала о деталях ночного удара и спасательной операции, которая продолжается.
Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
Фото: Telegram Небитова