Количество жертв ночного обстрела общежития на Киевщине увеличилось

Работа спасателей на месте дронового удара

Спасатели достали из разрушенного российским дроном общежития в Ржищеве еще одного погибшего. Общее количество жертв к этой минуте увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

Очередная жертва российской атаки

В Ржищеве с пятого этажа разрушенного российским беспилотником общежития получили еще одного погибшего.

Общее число жертв дроновой атаки увеличилось до четырех человек.

Кем был погибший

Этой жертвой стал 40-летний водитель.

Небытов отметил, что мужчина поплатился жизнью, потому что не спустился во время воздушной тревоги в укрытие.

Общее количество пострадавших

Как сообщила журналистка Новини.LIVE с места трагедии, руководитель прессслужбы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан заявила об общем количестве пострадавших на данный момент.

По словам Рубан, погибли четыре человека, ранения получили семь жителей общежития.

Корреспондентка Новини.LIVE рассказала о деталях ночного удара и спасательной операции, которая продолжается.

Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Фото: Telegram Небитова