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Головна Київ Кількість жертв удару РФ по виставці на Київщині зросла до 11

Кількість жертв удару РФ по виставці на Київщині зросла до 11

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 13:30
Удар РФ по виставці на Київщині: кількість загиблих зросла до 11
Представники прокуратури. Фото: Прокуратура України.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по виставці на Київщині 24 липня зросла до 11 людей. У лікарні помер 66-річний громадянин України, який мав статус дипломата Мальтійського ордену.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

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У лікарні помер ще один постраждалий

За даними ОГП, чоловік помер від травм, отриманих унаслідок російської атаки. Медики намагалися врятувати його життя, однак поранення виявилися смертельними.

Внаслідок удару РФ по виставці на Київщині 24 липня загальна кількість жертв зросла до 11 осіб.

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Водночас правоохоронці продовжують розслідування обставин трагедії. Суд розглядає питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному організатору виставки.

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Прокуратура просить суд застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та дії осіб, які могли бути причетними до організації заходу.

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Кількість жертв удару РФ по виставці на Київщині зросла до 11 - фото 1
Підозрюваний організатор виставки. Фото: Прокуратура України

Новини.LIVE писали, що правоохоронці затримали організатора виставки озброєння. Вона проходила 24 липня у Київській області та потрапила під російський ракетний удар. 

Новини.LIVE інформували, що асоціація "Армада" розповіла про деталі проведення заходу для представників оборонно-промислового комплексу на Київщині, який 24 липня зазнав російської атаки. В організації наголосили, що зустріч проходила у закритому форматі, а кількість учасників і доступ до локації були обмежені.

Офіс генерального прокурора Київська область війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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