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Главная Киев Число жертв удара РФ по выставке в Киевской области возросло до 11

Число жертв удара РФ по выставке в Киевской области возросло до 11

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:30
Удар РФ по выставке в Киевской области: число погибших возросло до 11
Представители прокуратуры. Фото: Прокуратура Украины.

Число погибших в результате российского удара по выставке в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. В больнице скончался 66-летний гражданин Украины, имевший статус дипломата Мальтийского ордена.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

В больнице скончался ещё один пострадавший

По данным ОГП, мужчина скончался от травм, полученных в результате российской атаки. Медики пытались спасти ему жизнь, однако ранения оказались смертельными.

В результате удара РФ по выставке в Киевской области 24 июля общее число жертв возросло до 11 человек.

В то же время правоохранители продолжают расследование обстоятельств трагедии. Суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого организатора выставки.

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Прокуратура просит суд применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и действия лиц, которые могли быть причастны к организации мероприятия.

Кількість жертв удару РФ по виставці на Київщині зросла до 11 - фото 1
Подозреваемый организатор выставки. Фото: Прокуратура Украины

Новини.LIVE сообщали, что правоохранители задержали организатора выставки вооружения. Она проходила 24 июля в Киевской области и попала под российский ракетный удар.

Новини.LIVE писали, что ассоциация "Армада" рассказала о деталях проведения мероприятия для представителей оборонно-промышленного комплекса в Киевской области, которое 24 июля подверглось российской атаке. В организации подчеркнули, что встреча проходила в закрытом формате, а количество участников и доступ к месту проведения были ограничены.

Офис генерального прокурора Киевская область война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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