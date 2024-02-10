Кінотеатри Києва запускають додаткові сеанси на показ фільму Алана Бадоєва "Довга доба"

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Пресслужба

У кінотеатрах Києва спостерігається аншлаг у зв'язку з премʼєрою фільму Алана Бадоєва "Довга Доба". У зв'язку з цим було вирішено запустити додаткові сеанси.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Один додатковий сеанс

Мережа кінотеатрів Multiplex та команда стрічки "Довга Доба" повідомляють про додаткові сеанси показу у Києві.

"У Києві ставимо за 1 додатковим сеансом на 3 дні", — говориться у повідомленні.

Квитки можна отримати у касах безкоштовно:

Кінотеатр Multiplex "Проспект"

Неділя — 15:40

Понеділок — 18:10

Вівторок — 18:10

Кінотеатр Multiplex Lavina Mall

Неділя — 15:00

Понеділок — 20:00

Вівторок — 20:00

Про що фільм

Фільм "Довга Доба" створений з 12 тисяч історій війни, де кадр відзнятий українцями на власні ґаджети.

Це стрічка про життя та виживання, спротив, єдність у тяжкі часи.

Раніше ми повідомляли, що відомий кінорежисер та продюсер Алан Бадоєв представив свій новий фільм "Довга Доба" на допрем'єрному показі. Подія привабила безліч знаменитостей української культури та розваг, включаючи учасників "Євробачення", а також Ганну Трінчер, Олю Полякову та Дмитра Гордона.

Зірки шоубізнесу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" та поділилися своїми враженнями.