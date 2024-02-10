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Кинотеатры Киева запускают дополнительные сеансы на показ фильма Алана Бадоева "Довгие сутки"

10 февраля 2024 18:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кинотеатры Киева запускают дополнительные сеансы на показ фильма Алана Бадоева "Довгие сутки"
Допремьерный показ фильма "Довга доба". Фото: Пресс-служба
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В кинотеатрах Киева наблюдается аншлаг в связи с премьерой фильма Алана Бадоева "Довга доба". В этой связи было решено запустить дополнительные сеансы.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

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Один дополнительный сеанс

Сеть кинотеатров Multiplex и команда ленты "Довга доба" сообщают о дополнительных сеансах показа в Киеве.

"В Киеве ставим по 1 дополнительному сеансу на 3 дня", — говорится в сообщении.

Билеты можно получить в кассах бесплатно:

Кинотеатр Multiplex "Проспект"

  • Воскресенье — 15:40
  • Понедельник — 18:10
  • Вторник — 18:10

Кинотеатр Multiplex Lavina Mall

  • Воскресенье — 15:00
  • Понедельник — 20:00
  • Вторник — 20:00

О чем фильм

Фильм "Довга доба" создан из 12 тысяч историй войны, где кадр снят украинцами на собственные гаджеты.

Это лента о жизни и выживании, сопротивлении, единстве в трудные времена.

Ранее мы сообщали, что известный кинорежиссер и продюсер Алан Бадоев представил свой новый фильм "Довга доба" на допремьерном показе. Событие привлекло множество знаменитостей украинской культуры и развлечений, включая участников "Евровидения", а также Анну Тринчер, Олю Полякову и Дмитрия Гордона.

Звезды шоубизнеса посетили допремьерный показ фильма "Довга доба" и поделились своими впечатлениями.

Киев
Украина
кинотеатры
Премьера
билеты

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