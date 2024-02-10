Кинотеатры Киева запускают дополнительные сеансы на показ фильма Алана Бадоева "Довгие сутки"
В кинотеатрах Киева наблюдается аншлаг в связи с премьерой фильма Алана Бадоева "Довга доба". В этой связи было решено запустить дополнительные сеансы.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE.
Один дополнительный сеанс
Сеть кинотеатров Multiplex и команда ленты "Довга доба" сообщают о дополнительных сеансах показа в Киеве.
"В Киеве ставим по 1 дополнительному сеансу на 3 дня", — говорится в сообщении.
Билеты можно получить в кассах бесплатно:
Кинотеатр Multiplex "Проспект"
- Воскресенье — 15:40
- Понедельник — 18:10
- Вторник — 18:10
Кинотеатр Multiplex Lavina Mall
- Воскресенье — 15:00
- Понедельник — 20:00
- Вторник — 20:00
О чем фильм
Фильм "Довга доба" создан из 12 тысяч историй войны, где кадр снят украинцами на собственные гаджеты.
Это лента о жизни и выживании, сопротивлении, единстве в трудные времена.
Ранее мы сообщали, что известный кинорежиссер и продюсер Алан Бадоев представил свой новый фильм "Довга доба" на допремьерном показе. Событие привлекло множество знаменитостей украинской культуры и развлечений, включая участников "Евровидения", а также Анну Тринчер, Олю Полякову и Дмитрия Гордона.
Звезды шоубизнеса посетили допремьерный показ фильма "Довга доба" и поделились своими впечатлениями.
Читайте Новини.LIVE!