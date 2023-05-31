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На Київщині чоловік кинув гранату в гостей та хотів покінчити з життям

31 травня 2023 06:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Київщині чоловік кинув гранату в гостей та хотів покінчити з життям
Поліція затримує чоловіка. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Київщині в селі Калинове 36-річний чоловік кинув гранату у трьох своїх знайомих, що прийшли до нього в гості. Як стало відомо, між ними виникла суперечка. 

Про це повідомила поліція Київської області.

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Наслідки конфлікту

Зазначається, що внаслідок вибуху 27-річний хлопець загинув, ще двоє отримали травми. Також постраждала сусідка, що зайшла провідати дитину.

Після інциденту зловмисник вирішив звести рахунки з життям, однак поліція вчасно зреагувала й врятувала чоловіка.

Затриманого доправили до ізолятора тимчасового утримання. Відомо, що кривдник перебував на умовному терміні покарання через хуліганство.

"Слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства [п.5 ч.2 ст.115 ККУ]. Йому загрожує довічне ув’язнення", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, що на Одещині біля озера Китай відбулось вбивство. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тяжке поранення, яке призвело до смерті 46-річного жителя міста Кілія.

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