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В Киевской области мужчина бросил гранату в гостей и хотел покончить с жизнью

31 мая 2023 06:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области мужчина бросил гранату в гостей и хотел покончить с жизнью
Полиция задерживает мужчину. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской области в селе Калиново 36-летний мужчина бросил гранату в трех своих знакомых, пришедших к нему в гости. Как стало известно, между ними возник спор.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Последствия конфликта

Отмечается, что в результате взрыва 27-летний парень погиб, еще двое получили травмы. Также пострадала соседка, зашедшая навестить ребенка.

После инцидента злоумышленник решил свести счеты с жизнью, однако полиция вовремя отреагировала и спасла мужчину.

Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Известно, что обидчик находился на условном сроке наказания из-за хулиганства.

"Следователи, по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства [п.5 ч.2 ст.115 УК]. Ему грозит пожизненное заключение", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Одесской области у озера Китай произошло убийство. На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.

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