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Київ атакують дрони —  Кличко закликає всіх бути у безпечних місцях

31 липня 2024 04:10
оновлено: 04:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дрони атакують столицю України
ППО знищує російські "Шахеди". Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В цей момент столицю України атакують дрони російських окупантів. У місті чутно роботу систем ППО. 

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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