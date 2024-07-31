Дрони атакують столицю України

Київ атакують дрони — Кличко закликає всіх бути у безпечних місцях
31 липня 2024 04:10
оновлено: 04:30
ППО знищує російські "Шахеди". Фото: Генштаб ЗСУ
В цей момент столицю України атакують дрони російських окупантів. У місті чутно роботу систем ППО.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Читайте також:
Він просить всіх залишатись в укриттях.
Де ще спостерігаються атаки ворожих БпЛА
Тим часом Повітряні Сили ЗС України попереджають про масовані атаки безпілотників на різні міста України. Під ударом Бровари та Бориспіль на Київщині, Черкаси, Полтава та Херсон.
Нагадаємо, влада Києва повідомила, що вибухи на підступах до столиці є звуками роботи ППО.
Також у Росії злетів винищувач Міг-31К, який є носієм ракет "Кинджал". В усіх областях оголосили ракетну небезпеку.
Читайте Новини.LIVE!