Дрони атакують столицю України

ППО знищує російські "Шахеди". Фото: Генштаб ЗСУ

В цей момент столицю України атакують дрони російських окупантів. У місті чутно роботу систем ППО.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Попередження від мера Києва

Де ще спостерігаються атаки ворожих БпЛА

Мапа повітряних тривог в Україні

Тим часом Повітряні Сили ЗС України попереджають про масовані атаки безпілотників на різні міста України. Під ударом Бровари та Бориспіль на Київщині, Черкаси, Полтава та Херсон.

Попередження від Протиповітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, влада Києва повідомила, що вибухи на підступах до столиці є звуками роботи ППО.

Також у Росії злетів винищувач Міг-31К, який є носієм ракет "Кинджал". В усіх областях оголосили ракетну небезпеку.