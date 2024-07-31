Дроны атакуют столицу Украины

Киев атакуют дроны — Кличко призывает всех быть в безопасных местах
31 июля 2024 04:10
обновлено: 04:30
ПВО уничтожает российские "Шахеды" Фото: Генштаб ВСУ
В этот момент столицу Украины атакуют дроны российских окупантов. В городе слышна работа систем ПВО.
Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте также:
Он просит всех оставаться в укрытиях.
Где еще наблюдаются атаки враждебных БПЛА
Тем временем Воздушные Силы ВС Украины предупреждают о массированных атаках беспилотников на разные города Украины. Под ударом Бровары и Борисполь Киевской области, Черкассы, Полтава и Херсон.
Напомним, власти Киева сообщили, что взрывы на подступах к столице являются звуками работы ПВО .
Также в России взлетел истребитель Миг-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал". Во всех областях объявили ракетную опасность .
Читайте Новини.LIVE!