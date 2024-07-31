Дроны атакуют столицу Украины

ПВО уничтожает российские "Шахеды" Фото: Генштаб ВСУ

В этот момент столицу Украины атакуют дроны российских окупантов. В городе слышна работа систем ПВО.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Он просит всех оставаться в укрытиях.

Предупреждение от мэра Киева

Где еще наблюдаются атаки враждебных БПЛА

Карта воздушных тревог в Украине.

Тем временем Воздушные Силы ВС Украины предупреждают о массированных атаках беспилотников на разные города Украины. Под ударом Бровары и Борисполь Киевской области, Черкассы, Полтава и Херсон.

Предупреждение от противовоздушных сил ВС Украины

Напомним, власти Киева сообщили, что взрывы на подступах к столице являются звуками работы ПВО .

Также в России взлетел истребитель Миг-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал". Во всех областях объявили ракетную опасность .