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Киев атакуют дроны — Кличко призывает всех быть в безопасных местах

31 июля 2024 04:10
обновлено: 04:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дроны атакуют столицу Украины
ПВО уничтожает российские "Шахеды" Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В этот момент столицу Украины атакуют дроны российских окупантов. В городе слышна работа систем ПВО.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Он просит всех оставаться в укрытиях.

Киев атакуют дроны — Кличко призывает всех быть в безопасных местах - фото 1
Предупреждение от мэра Киева

Где еще наблюдаются атаки враждебных БПЛА

Киев атакуют дроны — Кличко призывает всех быть в безопасных местах - фото 2
Карта воздушных тревог в Украине.

Тем временем Воздушные Силы ВС Украины предупреждают о массированных атаках беспилотников на разные города Украины. Под ударом Бровары и Борисполь Киевской области, Черкассы, Полтава и Херсон.

Киев атакуют дроны — Кличко призывает всех быть в безопасных местах - фото 3
Предупреждение от противовоздушных сил ВС Украины

Напомним, власти Киева сообщили, что взрывы на подступах к столице являются звуками работы ПВО .

Также в России взлетел истребитель Миг-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал". Во всех областях объявили ракетную опасность .

Киев война ПВО дрон Шахид-136 дроны атака

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