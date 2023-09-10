Атака дронів на Київ 10 вересня: подробиці

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Зараз, 10 вересня Київ атакують дрони. У місті дуже гучно. Чути, як працює ППО. Раніше Повітряні Сили України заявили, що з Півночі на Київ рухаються дрони-камікадзе. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога у Києві 10 вересня

Повідомляється, що Київ атакують ворожі безпілотники.

"Перебувайте в укриттях", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

В Київській обласній військовій адміністрації також закликають мешканців перебувати в укриттях під час тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — додали в КОВА.

Вибухи у Києві 10 вересня

Повідомляється, що у Києві лунають вибухи в кількох районах.

Мапа повітряних тривог нині така:

01:42:

Небезпека для Києва залишається.

Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня

01:51:

Київській міський голова Віталій Кличко повідомив, що є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця.

02:00:

В Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Розрахунки ДСНС працюють на місці. Інформація щодо потерпілих на разі не надходила.

Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає.

02:05:

У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі у Київській області лунають вибухи. Ймовірно, це працює наша ППО. Раніше моніторингові канали повідомляли про ворожу атаку безпілотників.