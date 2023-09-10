Атака дронів на Київ 10 вересня: подробиці

Київ атакують дрони: у місті чути вибухи
Зараз, 10 вересня Київ атакують дрони. У місті дуже гучно. Чути, як працює ППО. Раніше Повітряні Сили України заявили, що з Півночі на Київ рухаються дрони-камікадзе. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога у Києві 10 вересня
Повідомляється, що Київ атакують ворожі безпілотники.
"Перебувайте в укриттях", — написав начальник КМВА Сергій Попко.
В Київській обласній військовій адміністрації також закликають мешканців перебувати в укриттях під час тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — додали в КОВА.
Вибухи у Києві 10 вересня
Повідомляється, що у Києві лунають вибухи в кількох районах.
Мапа повітряних тривог нині така:
01:42:
Небезпека для Києва залишається.
Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня
01:51:
Київській міський голова Віталій Кличко повідомив, що є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця.
02:00:
В Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Розрахунки ДСНС працюють на місці. Інформація щодо потерпілих на разі не надходила.
Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце.
В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає.
02:05:
У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.
Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі у Київській області лунають вибухи. Ймовірно, це працює наша ППО. Раніше моніторингові канали повідомляли про ворожу атаку безпілотників.