Атака дронов на Киев 10 сентября: подробности

Киев атакуют дроны: в городе слышны взрывы
Сейчас, 10 сентября, Киев атакуют дроны. В городе очень громко. Слышно, как работает ПВО. Ранее Воздушные Силы Украины заявили, что с Севера в Киев двигаются дроны-камикадзе. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Киеве 10 сентября
Сообщается, что Киев атакуют вражеские беспилотники.
"Находитесь в укрытиях ", - написал начальник КМВА Сергей Попко.
В Киевской областной военной администрации также призывают жителей находиться в укрытиях во время тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников" , — добавили в КОВА.
Взрывы в Киеве 10 сентября
Сообщается, что в Киеве раздаются взрывы в нескольких районах.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
01:42:
Опасность для Киева остается.
01:51:
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что есть падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Все службы направляются на места.
02:00:
В Святошинском районе обломки рухнули в районе парка Совки. Есть возгорание. Расчеты ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших пока не поступала.
Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.
В Подольском районе обломки рухнули на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. Пострадавших и поврежденных построек там нет.
Напомним, сегодня, 10 сентября, около часу ночи в Киевской области раздаются взрывы . Вероятно, это работает наша ПВО. Ранее мониторинговые каналы сообщали о вражеской атаке беспилотников.