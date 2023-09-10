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Киев атакуют дроны: в городе слышны взрывы

10 сентября 2023 01:23
обновлено: 02:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Атака дронов на Киев 10 сентября: подробности
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сейчас, 10 сентября, Киев атакуют дроны. В городе очень громко. Слышно, как работает ПВО. Ранее Воздушные Силы Украины заявили, что с Севера в Киев двигаются дроны-камикадзе. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Киеве 10 сентября

Сообщается, что Киев атакуют вражеские беспилотники.

"Находитесь в укрытиях ", - написал начальник КМВА Сергей Попко.

В Киевской областной военной администрации также призывают жителей находиться в укрытиях во время тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников" , — добавили в КОВА.

Взрывы в Киеве 10 сентября

Сообщается, что в Киеве раздаются взрывы в нескольких районах.

Взрывы в Киеве 10 сентября

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог 10 сентября

01:42:

Опасность для Киева остается.

01:51:

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что есть падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Все службы направляются на места.

02:00:

В Святошинском районе обломки рухнули в районе парка Совки. Есть возгорание. Расчеты ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.

В Подольском районе обломки рухнули на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. Пострадавших и поврежденных построек там нет.

 

Напомним, сегодня, 10 сентября, около часу ночи в Киевской области раздаются взрывы . Вероятно, это работает наша ПВО. Ранее мониторинговые каналы сообщали о вражеской атаке беспилотников.

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