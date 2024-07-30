Графіки відключення світла у Києві завтра, 31 липня — прогноз Укренерго

Київ буде зі світлом завтра, але є нюанс — в Укренерго зробили важливе попередження
Графіки відключення світла в Києві завтра, 31 липня, застосовуватись не будуть. Енергетики зазначили, що попередять про можливу зміну ситуації в енергосистемі.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла в Києві 31 липня
"Завтра, 31 липня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — зазначили енергетики.
Також в Укренерго закликають користуватися енергоємними приладами з 11:00 до 15:00, коли разом з іншими потужностями ефективно працюють сонячні електростанції. Це допоможе зменшити навантаження на українську енергосистему
"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами — прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній — ще не настав", — пояснили фахівці.
Де глянути графіки відключення світла
Споживачі можуть дізнатися графіки відключень світла у своєму регіоні перейшовши за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Як економити світло
Щоб допомогти енергетикам та зменшити навантаження на українську енергосистему, дотримуйтеся цих простих кроків:
- Замініть звичайні лампи на LED або компактні люмінесцентні лампи (CFL).
- Вимикайте світло в кімнатах, де ніхто не перебуває.
- Максимально використовуйте денне світло, відкриваючи штори та жалюзі.
- Встановіть датчики руху для освітлення в приміщеннях, де світло потрібно лише іноді.
- Використовуйте таймери для керування зовнішнім освітленням та іншими пристроями.
- Регулярно очищуйте світильники.
- Встановіть регулятори яскравості (димери) для регулювання рівня освітлення відповідно до потреб.
- Вимикайте електроприлади з розетки, коли вони не використовуються, оскільки вони можуть споживати електроенергію навіть у режимі очікування.
- Придбайте прилади з високим класом енергоефективності (A++ та вище).
- Проводьте великі домашні роботи, як-от прання або прасування, у рекомендовані енергетиками години.
Прогноз щодо відключень світла
Нагадаємо, що радник прем’єр-міністра, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко повідомив, що українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Таким чином енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.
Своєю чергою нардеп Юрій Камельчук вважає, що Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.
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