Графіки відключення світла у Києві завтра, 31 липня — прогноз Укренерго

Український енергетик лагодить мережу. Фото: pixels.com

Графіки відключення світла в Києві завтра, 31 липня, застосовуватись не будуть. Енергетики зазначили, що попередять про можливу зміну ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"Завтра, 31 липня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — зазначили енергетики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Укренерго

Також в Укренерго закликають користуватися енергоємними приладами з 11:00 до 15:00, коли разом з іншими потужностями ефективно працюють сонячні електростанції. Це допоможе зменшити навантаження на українську енергосистему

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами — прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній — ще не настав", — пояснили фахівці.

Найкращий час для користування електроприладами. Фото: t.me/Ukrenergo

Де глянути графіки відключення світла

Споживачі можуть дізнатися графіки відключень світла у своєму регіоні перейшовши за посиланнями:

Як економити світло

Щоб допомогти енергетикам та зменшити навантаження на українську енергосистему, дотримуйтеся цих простих кроків:

Замініть звичайні лампи на LED або компактні люмінесцентні лампи (CFL).

або компактні люмінесцентні лампи (CFL). Вимикайте світло в кімнатах, де ніхто не перебуває .

. Максимально використовуйте денне світло , відкриваючи штори та жалюзі.

, відкриваючи штори та жалюзі. Встановіть датчики руху для освітлення в приміщеннях, де світло потрібно лише іноді.

для освітлення в приміщеннях, де світло потрібно лише іноді. Використовуйте таймери для керування зовнішнім освітленням та іншими пристроями.

та іншими пристроями. Регулярно очищуйте світильники .

. Встановіть регулятори яскравості (димери) для регулювання рівня освітлення відповідно до потреб.

для регулювання рівня освітлення відповідно до потреб. Вимикайте електроприлади з розетки, коли вони не використовуються , оскільки вони можуть споживати електроенергію навіть у режимі очікування.

, оскільки вони можуть споживати електроенергію навіть у режимі очікування. Придбайте прилади з високим класом енергоефективності (A++ та вище).

(A++ та вище). Проводьте великі домашні роботи, як-от прання або прасування, у рекомендовані енергетиками години.

Дівчина регулює яскравість нічника. Фото: freepik.com

Прогноз щодо відключень світла

Нагадаємо, що радник прем’єр-міністра, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко повідомив, що українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Таким чином енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Своєю чергою нардеп Юрій Камельчук вважає, що Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.