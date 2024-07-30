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Киев будет со светом завтра, но есть нюанс — в Укрэнерго сделали важное предупреждение

30 июля 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Киеве завтра, 31 июля — прогноз Укрэнерго
Украинский энергетик чинит сеть. Фото: pixels.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Киеве завтра, 31 июля, не будут применяться. Энергетики отметили, что предупредят о возможном изменении ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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" Завтра, 31 июля, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили энергетики.

Графики отключения света в Киевской области 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

Также в Укрэнерго призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00, когда вместе с другими мощностями эффективно работают солнечные электростанции. Это поможет уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — объяснили специалисты.

Когда лучше пользоваться электроприборами
Лучшее время для использования электроприборов. Фото: t.me/Ukrenergo

Где посмотреть графики отключения света

Потребители могут узнать графики отключений света в своем регионе, перейдя по ссылкам:

Как экономить свет

Чтобы помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему, следуйте этим простым шагам:

  • Замените обычные лампы LED или компактные люминесцентные лампы (CFL).
  • Выключайте свет в комнатах, где никто не находится.
  • Максимально используйте дневной свет, открывая шторы и жалюзи.
  • Установите датчики движения для освещения в помещениях, где свет требуется иногда.
  • Используйте таймеры для управления внешним освещением и другими устройствами.
  • Регулярно очищайте светильники.
  • Установите регуляторы яркости (димеры) для регулировки уровня освещения в соответствии с потребностями.
  • Выключайте электроприборы из розетки, когда они не используются, поскольку они могут потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания.
  • Приобретите приборы с высоким классом энергоэффективности (A++ и выше).
  • Проводите большие домашние работы, например стирку или глажку, в рекомендованные энергетиками часы.
Как меньше платить за свет
Девушка регулирует яркость ночника. Фото: freepik.com

Прогноз по отключениям света

Напомним, советник премьер-министра, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко сообщил, что украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Таким образом энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер.

В свою очередь нардеп Юрий Камельчук считает, что Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.

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