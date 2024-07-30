Графики отключения света в Киеве завтра, 31 июля — прогноз Укрэнерго

Киев будет со светом завтра, но есть нюанс — в Укрэнерго сделали важное предупреждение
Графики отключения света в Киеве завтра, 31 июля, не будут применяться. Энергетики отметили, что предупредят о возможном изменении ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Киеве 31 июля
" Завтра, 31 июля, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили энергетики.
Также в Укрэнерго призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00, когда вместе с другими мощностями эффективно работают солнечные электростанции. Это поможет уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему.
"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — объяснили специалисты.
Где посмотреть графики отключения света
Потребители могут узнать графики отключений света в своем регионе, перейдя по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Как экономить свет
Чтобы помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему, следуйте этим простым шагам:
- Замените обычные лампы LED или компактные люминесцентные лампы (CFL).
- Выключайте свет в комнатах, где никто не находится.
- Максимально используйте дневной свет, открывая шторы и жалюзи.
- Установите датчики движения для освещения в помещениях, где свет требуется иногда.
- Используйте таймеры для управления внешним освещением и другими устройствами.
- Регулярно очищайте светильники.
- Установите регуляторы яркости (димеры) для регулировки уровня освещения в соответствии с потребностями.
- Выключайте электроприборы из розетки, когда они не используются, поскольку они могут потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания.
- Приобретите приборы с высоким классом энергоэффективности (A++ и выше).
- Проводите большие домашние работы, например стирку или глажку, в рекомендованные энергетиками часы.
Прогноз по отключениям света
Напомним, советник премьер-министра, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко сообщил, что украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Таким образом энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер.
В свою очередь нардеп Юрий Камельчук считает, что Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.
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