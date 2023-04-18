Київ готується до піку повені: міська влада анонсувала спеціальні навчання

Повінь у столиці. Фото: Новини.LIVE

Столична влада планує провести 19 квітня спеціальні навчання. Метою навчань є підготовка до піку повені, який очікується 22 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Коли в Києві пік повені

У столиці, за даними КМВА, залишаються підтопленими парк "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ розцінюється як помаранчевий, ІІ ступеню.

Але пік весняної повені очікується 22 квітня. Можливі часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок.

Протипаводкові навчання

Для підготовки до протидії стихії в Києві планують провести спеціальні навчання.

На цих навчаннях планують відпрацювати організацію та виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводку.

Будуть перевірені, зокрема, такі моменти, як:

проведення робіт щодо інженерного захисту — будівництво дамби мішками з піском;

відкачування води з підтопленого об’єкту;

евакуація людей з підтоплених територій;

рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;

надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метеоумовах.

Навчання заплановані на 19 квітня.

Нагадаємо, що повінь в Україні сповільнюється, але підтопленими залишаються понад 300 будинків і 1500 домогосподарств. Транспортне сполучення неможливе із 30 населеними пунктами на півночі України.