Київ готується до піку повені: міська влада анонсувала спеціальні навчання
Столична влада планує провести 19 квітня спеціальні навчання. Метою навчань є підготовка до піку повені, який очікується 22 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.
Коли в Києві пік повені
У столиці, за даними КМВА, залишаються підтопленими парк "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків.
Рівень небезпеки гідрологічних явищ розцінюється як помаранчевий, ІІ ступеню.
Але пік весняної повені очікується 22 квітня. Можливі часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок.
Протипаводкові навчання
Для підготовки до протидії стихії в Києві планують провести спеціальні навчання.
На цих навчаннях планують відпрацювати організацію та виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводку.
Будуть перевірені, зокрема, такі моменти, як:
- проведення робіт щодо інженерного захисту — будівництво дамби мішками з піском;
- відкачування води з підтопленого об’єкту;
- евакуація людей з підтоплених територій;
- рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;
- надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метеоумовах.
Навчання заплановані на 19 квітня.
Нагадаємо, що повінь в Україні сповільнюється, але підтопленими залишаються понад 300 будинків і 1500 домогосподарств. Транспортне сполучення неможливе із 30 населеними пунктами на півночі України.